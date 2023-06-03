Рууд о победе над Чжаном: «Я не мог найти дырки в его игре, но, к счастью, при счете 5:4 во втором сете он выполнил несколько небрежных ударов»

Четвертая ракетка мира обыграл Чжичжэнь Чжана в третьем круге «Ролан Гаррос» – 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

«Было очень тяжело. Поначалу я был не очень доволен, начал матч не так хорошо, как надеялся, а он забивал виннерсы. Я не мог найти дырки в его игре, но, к счастью, при счете 5:4 во втором сете он выполнил несколько небрежных ударов. Я сделал брейк, сравнял счет в матче.

Это придало мне уверенности, и я прибавил в третьем и четвертом сетах. А французские болельщики мне очень помогли», – сказал Рууд после матча.

Норвежец четвертый раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»: в 2021-м он сделал это на , а в прошлом году дошел до финала на «Ролан Гаррос» и . Сейчас он 17-й раз выступает в основной сетке ТБШ.

Дальше он сыграет с или Маркосом Гироном.

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