Джокович о гаджете, который носит на груди: «Хочу быть Железным человеком тенниса»
Новак Джокович отказался отвечать на вопрос о гаджете, который клеит на грудь во время «Ролан Гаррос».
Его производит итальянская компания TaoPatch, и после победы в третьем круге Джоковича попросили рассказать, какие тот дает результаты и как долго серб его носит.
«Повторю то, что сказал пару дней назад. Это все Железный человек. Я хочу быть Железным человеком тенниса».
«Джокович – Железный человек?» Что за странный кружочек серб клеит на грудь?
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