Джокович о гаджете, который носит на груди: «Хочу быть Железным человеком тенниса»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Теннис

Новак Джокович отказался отвечать на вопрос о гаджете, который клеит на грудь во время «Ролан Гаррос».

Его производит итальянская компания TaoPatch, и после победы в третьем круге Джоковича попросили рассказать, какие тот дает результаты и как долго серб его носит.

«Повторю то, что сказал пару дней назад. Это все Железный человек. Я хочу быть Железным человеком тенниса».

«Джокович – Железный человек?» Что за странный кружочек серб клеит на грудь?

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3 комментария

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Alex Morhan
Ответ Даниил Александров
Верит в бога, пирамиды и то, что его удача и успехи это всё божественные силы и предназначение, но при этом изучать новые методы обхода антидопинговых правил, конечно, не забывает
Поэтому и лучший) Развит явно больше многих)
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tanya_1111
Джокович: «Я хочу быть Железным человеком тенниса». Алькарас 🗿🗿🗿
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