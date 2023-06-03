Джокович о гаджете, который носит на груди: «Хочу быть Железным человеком тенниса»

отказался отвечать на вопрос о гаджете, который клеит на грудь во время « ».

Его производит итальянская компания TaoPatch, и после победы в третьем круге Джоковича попросили рассказать, какие тот дает результаты и как долго серб его носит.

«Повторю то, что сказал пару дней назад. Это все Железный человек. Я хочу быть Железным человеком тенниса».

«Джокович – Железный человек?» Что за странный кружочек серб клеит на грудь?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе