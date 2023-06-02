Джокович о том, что вызывал физио в 3-м круге РГ: «Нам не хватит времени, чтобы перечислять все мои травмы. Список длинный»
Новак Джокович прокомментировал то, что в третьем круге «Ролан Гаррос» вызывал на корт врача.
«Слушайте, нам не хватит времени, чтобы перечислять все мои травмы. Список длинный.
Я не хочу говорить о том, что не мешает мне выходить на корт. Я все равно играю.
Это обстоятельства, с которыми приходится справляться профессиональным спортсменам. Иногда нужна помощь физио. Иногда нужны таблетки. Иногда нужна помощь бога или ангелов, или еще кого-то. Иногда нужно просто принять реальность.
Сейчас реальность такова, что мой организм реагирует не так, как несколько лет назад. И мне нужно адаптироваться к этой новой реальности.
В итоге мне удалось завершить матч».
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