Джокович о том, что вызывал физио в 3-м круге РГ: «Нам не хватит времени, чтобы перечислять все мои травмы. Список длинный»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что в третьем круге «Ролан Гаррос» вызывал на корт врача. 

«Слушайте, нам не хватит времени, чтобы перечислять все мои травмы. Список длинный. 

Я не хочу говорить о том, что не мешает мне выходить на корт. Я все равно играю. 

Это обстоятельства, с которыми приходится справляться профессиональным спортсменам. Иногда нужна помощь физио. Иногда нужны таблетки. Иногда нужна помощь бога или ангелов, или еще кого-то. Иногда нужно просто принять реальность. 

Сейчас реальность такова, что мой организм реагирует не так, как несколько лет назад. И мне нужно адаптироваться к этой новой реальности. 

В итоге мне удалось завершить матч».

7 комментариев

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Czarn
Держись, Новаче! Мы с тобой!😀
+10
-1
+9
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Евгений Фабиянчук
это специально для фанатов Надаля, которые скучают по своему кумирчику🤣🤣🤣
+12
-3
+9
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инок
Новак, ты как солдат - идя на бой забываешь про травмы
+4
-1
+3
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Vale1
Надеюсь, там нет надорванных мышц живота - иначе всем кранты)))
+8
-6
+2
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Ben Shelton
чем обширнее травма, тем ближе к финалу)
+3
-2
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Большой Сэми
Если у Джоки список длинный, то у Рафы список с размером в экватор
+1
0
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BIG3
Ответ Евгений Фабиянчук
это специально для фанатов Надаля, которые скучают по своему кумирчику🤣🤣🤣
Ты как бешеная киска во время овуляции которая всё время ищет самца который её вынесет)))
0
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