Джокович о том, что вызывал физио в 3-м круге РГ: «Нам не хватит времени, чтобы перечислять все мои травмы. Список длинный»

прокомментировал то, что в третьем круге « » вызывал на корт врача.

«Слушайте, нам не хватит времени, чтобы перечислять все мои травмы. Список длинный.

Я не хочу говорить о том, что не мешает мне выходить на корт. Я все равно играю.

Это обстоятельства, с которыми приходится справляться профессиональным спортсменам. Иногда нужна помощь физио. Иногда нужны таблетки. Иногда нужна помощь бога или ангелов, или еще кого-то. Иногда нужно просто принять реальность.

Сейчас реальность такова, что мой организм реагирует не так, как несколько лет назад. И мне нужно адаптироваться к этой новой реальности.

В итоге мне удалось завершить матч».