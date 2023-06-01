Альтмайер о том, что ушел с двух матчболов в 5-часовом 5-сетовике: «Не знаю, можно ли назвать этот матч историческим. Но я думаю, что он памятный»
Даниэль Альтмайер рассказал, как довел до победы пятисетовик против Янника Синнера.
Он победил со счетом 6:7(0), 7:6(7), 1:6, 7:6(4), 7:5. Матч продолжался 5 часов 26 минут.
Альтмайер плакал в интервью на корте.
«Я просто люблю теннис – вот как. В последние месяцы мы с командой очень много работали. И я хочу сказать всем, что на корте мы, но за нами стоит сильная команда. И эта победа – командная работа».
Также Альтмайер прокомментировал то, что отыграл два матчбола в четвертом сете.
«Нужно играть каждый розыгрыш с максимальными усилиями – это держит тебя в реальности. И было много исторических матчей, в которых были матч-пойнты.
Не знаю, можно ли назвать этот матч историческим. Но я думаю, что он памятный».
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