Альтмайер о том, что ушел с двух матчболов в 5-часовом 5-сетовике: «Не знаю, можно ли назвать этот матч историческим. Но я думаю, что он памятный»

Даниэль Альтмайер рассказал, как довел до победы пятисетовик против Янника Синнера.

Он победил со счетом 6:7(0), 7:6(7), 1:6, 7:6(4), 7:5. Матч продолжался 5 часов 26 минут.

Альтмайер плакал в интервью на корте.

«Я просто люблю теннис – вот как. В последние месяцы мы с командой очень много работали. И я хочу сказать всем, что на корте мы, но за нами стоит сильная команда. И эта победа – командная работа».

Также Альтмайер прокомментировал то, что отыграл два матчбола в четвертом сете.

«Нужно играть каждый розыгрыш с максимальными усилиями – это держит тебя в реальности. И было много исторических матчей, в которых были матч-пойнты.

Не знаю, можно ли назвать этот матч историческим. Но я думаю, что он памятный».

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