Мирра Андреева о выходе в 3-й круг «Ролан Гаррос: «Сегодня меня немного потряхивало – я играла против француженки, и трибуны были за нее»
16-летняя Мирра Андреева прокомментировала то, что вышла в третий круг дебютного взрослого «Большого шлема». Во втором круге «Ролан Гаррос» она обыграла Диан Парри – 6:1, 6:2.
«Конечно, я и представить не могла. Когда я играла юниорский финал Australian Open, я думала, что и на «Ролан Гаррос» будут играть в юниорах.
Но мне удалось пройти квалификацию и выйти в третий круг. Конечно, я рада».
Также Андреева прокомментировала то, что всегда выглядит спокойной.
«Я рада, что вы не видите, что я нервничаю. Мне удается это скрывать. Сегодня меня немного потряхивало – я играла против француженки, и трибуны были за нее.
Но я старалась сосредоточиться на своей игре. И у меня получилось», – сказала Андреева в интервью на корте.
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