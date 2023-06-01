Мирра Андреева о выходе в 3-й круг «Ролан Гаррос: «Сегодня меня немного потряхивало – я играла против француженки, и трибуны были за нее»

16-летняя Мирра Андреева прокомментировала то, что вышла в третий круг дебютного взрослого «Большого шлема». Во втором круге «Ролан Гаррос» она обыграла Диан Парри – 6:1, 6:2.

«Конечно, я и представить не могла. Когда я играла юниорский финал Australian Open, я думала, что и на «Ролан Гаррос» будут играть в юниорах.

Но мне удалось пройти квалификацию и выйти в третий круг. Конечно, я рада».

Также Андреева прокомментировала то, что всегда выглядит спокойной.

«Я рада, что вы не видите, что я нервничаю. Мне удается это скрывать. Сегодня меня немного потряхивало – я играла против француженки, и трибуны были за нее.

Но я старалась сосредоточиться на своей игре. И у меня получилось», – сказала Андреева в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе