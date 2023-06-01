Мирра Андреева о выходе в 3-й круг «Ролан Гаррос: «Сегодня меня немного потряхивало – я играла против француженки, и трибуны были за нее»

Теги Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева прокомментировала то, что вышла в третий круг дебютного взрослого «Большого шлема». Во втором круге «Ролан Гаррос» она обыграла Диан Парри – 6:1, 6:2.

«Конечно, я и представить не могла. Когда я играла юниорский финал Australian Open, я думала, что и на «Ролан Гаррос» будут играть в юниорах.

Но мне удалось пройти квалификацию и выйти в третий круг. Конечно, я рада».

Также Андреева прокомментировала то, что всегда выглядит спокойной.

«Я рада, что вы не видите, что я нервничаю. Мне удается это скрывать. Сегодня меня немного потряхивало – я играла против француженки, и трибуны были за нее.

Но я старалась сосредоточиться на своей игре. И у меня получилось», – сказала Андреева в интервью на корте.

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10 комментариев

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Hardy
я бы не сказал, что она спокойная))
+7
0
+7
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Alex19
Мне кажется, это француженка переволновалась, судя по игре и невынужденным. Видимо, сильно хотела не ударить в грязь лицом перед своими трибунами.
+6
0
+6
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Pentrak
Ответ Hardy
я бы не сказал, что она спокойная))
Ну...не Остапенко же, значит, уже спокойная)
+5
-1
+4
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инок
Классно Мирра с победой! Снова два сета. Парри не создала проблем, хотя тебя и потряхивало. Удачи тебе и дальше.
+5
-2
+3
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Александр Колосов
Лучшая! Успехов, Мирра!
+3
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nick-basil
Если без чудес - след Кори Гауф
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TennisForever
Хорошая девочка,успехов и дальше👏
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Михаил Пригода
Ответ инок
Классно Мирра с победой! Снова два сета. Парри не создала проблем, хотя тебя и потряхивало. Удачи тебе и дальше.
Видно был как в начале второго сета Мирра зажали, выйти во вторую неделю турнира уже будет круто
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