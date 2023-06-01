Имера оштрафовали на $40 тысяч за то, что он разбил ракетку о судейскую вышку в Лионе

Теги ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Микаэль Имер деньги Теннис

Микаэль Имер оштрафован на 40 тысяч долларов за свое поведение на турнире в Лионе.

Представитель ATP объяснил, что шведа лишили всех очков и призовых ($10 500) за выступление в Лионе. Также его оштрафовали на сумму около 29 тысяч долларов.

Также сообщается, что ATP проведет «дальнейшее рассмотрение инцидента». Таким образом, возможны и другие санкции.

Микаэля Имера дисквалифицировали с турнира в Лионе. Он разбил ракетку о судейскую вышку

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