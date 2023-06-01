Монфис снялся с «Ролан Гаррос» после того, как отыгрался с 0:4 в решающем сете в первом круге

Теги Гаэль Монфис Ролан Гаррос ATP Хольгер Руне Теннис

Гаэль Монфис снялся с «Ролан Гаррос» перед вторым кругом против Хольгера Руне. Причиной стала травма запястья.

В первом раунде француз отыгрался с 0:4 в решающем сете против Себастьяна Баеса.

«Физически я чувствую себя нормально. С утра был доволен. Но у меня есть проблема с запястьем, которую я не могу решить. Я чувствовал его во время матча.

Врач говорит, что с такой травмой играть не стоит. Даже в первом матче я очень рисковал, а сегодня точно нужно останавливаться», – сказал француз.

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7 комментариев

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Евгений Фабиянчук
"подлец и негодяй!"(с) ВВ Жириновский
+5
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Gao_Di
Выпускайте Баэса
+4
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Никита Лутченко
Ожидаемо
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Йенс Мустерманн
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Жаль, атмосферный матч сорвался. Да и Руняше было бы полезно сыграть на Шатрие пораньше, почувствовать корт, если они в этом году существенно отличаются друг от друга.
+2
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Hardy
позор
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Egor Egor
в своём репертуаре
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