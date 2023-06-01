Монфис снялся с «Ролан Гаррос» после того, как отыгрался с 0:4 в решающем сете в первом круге
Гаэль Монфис снялся с «Ролан Гаррос» перед вторым кругом против Хольгера Руне. Причиной стала травма запястья.
В первом раунде француз отыгрался с 0:4 в решающем сете против Себастьяна Баеса.
«Физически я чувствую себя нормально. С утра был доволен. Но у меня есть проблема с запястьем, которую я не могу решить. Я чувствовал его во время матча.
Врач говорит, что с такой травмой играть не стоит. Даже в первом матче я очень рисковал, а сегодня точно нужно останавливаться», – сказал француз.
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