Монфис снялся с «Ролан Гаррос» после того, как отыгрался с 0:4 в решающем сете в первом круге

снялся с « » перед вторым кругом против . Причиной стала травма запястья.

В первом раунде француз отыгрался с 0:4 в решающем сете против .

«Физически я чувствую себя нормально. С утра был доволен. Но у меня есть проблема с запястьем, которую я не могу решить. Я чувствовал его во время матча.

Врач говорит, что с такой травмой играть не стоит. Даже в первом матче я очень рисковал, а сегодня точно нужно останавливаться», – сказал француз.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе