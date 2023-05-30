Рууд о мячах «Ролан Гаррос»: «Они действительно за пару геймов становятся очень медленными и пушистыми»

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Каспер Рууд прокомментировал претензии игроков к качеству мячей на «Ролан Гаррос».

В первом круге норвежец обыграл Элиаса Имера – 6:4, 6:3, 6:2.

«Забавная история, потому что на харде все время обсуждают условия – медленный корт или быстрый, какие мячи, сколько они держатся. И на харде я больше ощущаю разницу.

Грунт – это грунт, тут большой разницы нет, если мы не играет на возвышенности. В Мадриде все немного быстрее.

Но в этом году здесь все очень медленно. Я могу точно сказать, что сейчас мячи не такие, как в прошлом году. Они очень пушатся. Это просто мое наблюдение – я не говорю, что они плохие. Но они действительно за пару геймов становятся очень медленными и пушистыми.

Я тоже заметил разницу».

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