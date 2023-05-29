Ролан Гаррос. Расписание 30 мая. Турнир начнут Медведев, Рууд, Рыбакина, Эрика и Мирра Андреевы

« » опубликовал расписание третьего игрового дня, 30 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

Лючия Бронцетти – (7);

Тиаго Сейбот Уайлд (Q) – (2);

(1) – ;

(не раньше 21:15 мск) – .

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

(Q) – (4);

Ребекка Машарова – (6);

(4) – (Q);

Ришар Гаске – Артур Риндеркнеш.

На Корте Симоны Матье сыграют:

(25) – (WC);

(22) – Ллойд Харрис;

(6) – Кристофер Юбенкс;

(18) – .

(LL) встретится с Эммой Наварро (WC) последним запуском на Корте №7.

(Q) поборется с первым запуском на Корте №10.

Полностью расписание здесь.

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