Ролан Гаррос. Расписание 30 мая. Турнир начнут Медведев, Рууд, Рыбакина, Эрика и Мирра Андреевы
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание третьего игрового дня, 30 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Лючия Бронцетти – Онс Жабер (7);
- Тиаго Сейбот Уайлд (Q) – Даниил Медведев (2);
- Ига Швентек (1) – Кристина Букша;
- (не раньше 21:15 мск) Гаэль Монфис – Себастьян Баес.
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Элиас Имер (Q) – Каспер Рууд (4);
- Ребекка Машарова – Кори Гауфф (6);
- Елена Рыбакина (4) – Бренда Фрухвиртова (Q);
- Ришар Гаске – Артур Риндеркнеш.
На Корте Симоны Матье сыграют:
- Ангелина Калинина (25) – Диан Парри (WC);
- Александр Зверев (22) – Ллойд Харрис;
- Хольгер Руне (6) – Кристофер Юбенкс;
- Виктория Азаренко (18) – Бьянка Андрееску.
Эрика Андреева (LL) встретится с Эммой Наварро (WC) последним запуском на Корте №7.
Мирра Андреева (Q) поборется с Элисон Риск первым запуском на Корте №10.
Полностью расписание здесь.
Но не плохо для начала ,👍