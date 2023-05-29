Ролан Гаррос. Расписание 30 мая. Турнир начнут Медведев, Рууд, Рыбакина, Эрика и Мирра Андреевы

Теги Ришар Гаске Гаэль Монфис Ролан Гаррос ATP WTA Виктория Азаренко Элисон Риск Онс Жабер Элиас Имер Александр Зверев Ангелина Калинина Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Ребека Машарова Каспер Рууд Елена Рыбакина Диан Парри Бьянка Андрееску Коко Гауфф Тиаго Сейбот Уайлд Артур Риндеркнеш Ига Швентек Ллойд Харрис Эмма Наварро Кристина Букша Хольгер Руне Себастьян Баес Лючия Бронцетти Эрика Андреева Бренда Фрухвиртова Мирра Андреева Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание третьего игрового дня, 30 мая. Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

На Корте Симоны Матье сыграют:

Эрика Андреева (LL) встретится с Эммой Наварро (WC) последним запуском на Корте №7.

Мирра Андреева (Q) поборется с Элисон Риск первым запуском на Корте №10.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buhmichael
Ответ Мирослав Холод
Знатоки, подскажите кого нынче считать королевой грунта Елену или Арину?
Остапенко)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
прикольно 6-ракетка мира руне играет в корте Мотье,а 400-я ракетка Монфис на центральном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
За Рыбакину!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Ответ Фанат спорта01
прикольно 6-ракетка мира руне играет в корте Мотье,а 400-я ракетка Монфис на центральном.
Лучезарный, как и Кики радость Франции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Мирослав Холод
Знатоки, подскажите кого нынче считать королевой грунта Елену или Арину?
У обеих будет по 10 побед и 2 поражения в этом сезоне на грунте,если завтра Елена выиграет матч.Обе перед нынешним РГ выиграли по турниру WTA-1000.Равнозначны,по-моему.Не знаток ни разу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Ответ Buhmichael
Остапенко)
как 07 пережил дискву королевы Бухареста?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Ответ Алексей Латышов
У обеих будет по 10 побед и 2 поражения в этом сезоне на грунте,если завтра Елена выиграет матч.Обе перед нынешним РГ выиграли по турниру WTA-1000.Равнозначны,по-моему.Не знаток ни разу.
чувствуется,что не знаток)
Но не плохо для начала ,👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Мирослав Холод
чувствуется,что не знаток) Но не плохо для начала ,👍
Лучше уже не станет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий