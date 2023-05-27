Онс Жабер: «Если мне суждено взять ТБШ, я это однажды сделаю. А если нет – рожу дочь и заставлю выиграть «Уимблдон»

прокомментировала то, что не скрывает желание выиграть турнир «Большого шлема». В прошлом году во время « » она поставила трофей на заставку на телефоне – но проиграла финал .

«Я не то чтобы каждый день об этом мечтала. Просто я верю в то, что свои желания надо проговаривать.

Я считаю, что этого добьюсь. Но за прошлый год нужно винить Елену. Это же понятно (улыбается).

Если мне суждено взять ТБШ, я это однажды сделаю. А если нет – рожу дочь и заставлю выиграть «Уимблдон». (Смех).

Всегда есть варианты. У меня еще племянница есть. Она готова».

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