Онс Жабер: «Если мне суждено взять ТБШ, я это однажды сделаю. А если нет – рожу дочь и заставлю выиграть «Уимблдон»
Онс Жабер прокомментировала то, что не скрывает желание выиграть турнир «Большого шлема». В прошлом году во время «Уимблдона» она поставила трофей на заставку на телефоне – но проиграла финал Елене Рыбакиной.
«Я не то чтобы каждый день об этом мечтала. Просто я верю в то, что свои желания надо проговаривать.
Я считаю, что этого добьюсь. Но за прошлый год нужно винить Елену. Это же понятно (улыбается).
Если мне суждено взять ТБШ, я это однажды сделаю. А если нет – рожу дочь и заставлю выиграть «Уимблдон». (Смех).
Всегда есть варианты. У меня еще племянница есть. Она готова».
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