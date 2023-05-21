Медведев – лидер сезона по призовым. После Рима он заработал $4,6 млн

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев призовые Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Риме. За эту победу он заработал 1,1 млн евро (примерно 1,2 млн долларов).

Таким образом, его призовые за сезон теперь составляют 4,6 млн долларов – он лидер тура по этому показателю.

За карьеру Медведев заработал примерно 31,3 млн.

Хольгер Руне, которого он обыграл в финале, в Риме получил около 630 тысяч долларов.

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12 комментариев

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Антон Акимов
Зверев с Синнером просто в шоке сидят
+41
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+41
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тимур хасанов
Даня, грунт покорился!! 👍
+15
0
+15
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Leo Bonart
Ответ Антон Акимов
Зверев с Синнером просто в шоке сидят
И хором думают, что слово - серебро, а молчание - золото!
+13
0
+13
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Ale_x_@ndro
Почему без танцев?)
+9
0
+9
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Додик Аксель
Всё в дом, всё в дом. Ещё турниров много 3 ТБШ и "Мастерса", итоговый турнир. Есть где пополнить семейный бюджет, не считая турниры 250 и 500. Удачи и успеха Даниилу !
+5
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+5
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La Gushka
Вот пример истинно НЕЗАВИСИМОГО спортсмена! И сам себе спонсор, и насрать на все ограничения, флаги и границы. Долларом прошибёшь что угодно.
+6
-1
+5
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Кирилл Василевский
Ответ Ale_x_@ndro
Почему без танцев?)
Это был ответ за танец циципаса в прошлом году
+5
0
+5
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Лёля Иванова
Ответ Leo Bonart
И хором думают, что слово - серебро, а молчание - золото!
Супер) плюсики закончились
+2
0
+2
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Czarn
Давай, Даня! Только вперёд;😃
+1
0
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Генадий Адамов
Шестой Мастерс, да ещё на грунте, Брависсимо!
+1
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инок
Даню с победой в Риме и хорошим гонораром за неё!
Отличная прибавка к уже семейному бюджету.
+1
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Генадий Адамов
Наш Даня уже теперь вторая ракетка мира, пора возвращаться на первое место
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