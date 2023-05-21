Медведев – лидер сезона по призовым. После Рима он заработал $4,6 млн

стал чемпионом турнира в Риме. За эту победу он заработал 1,1 млн евро (примерно 1,2 млн долларов).

Таким образом, его призовые за сезон теперь составляют 4,6 млн долларов – он лидер тура по этому показателю.

За карьеру Медведев заработал примерно 31,3 млн.

, которого он обыграл в финале, в Риме получил около 630 тысяч долларов.

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