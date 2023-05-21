Корне о том, что женский финал Рима начался в 11 вечера: «На трибунах, конечно, никого нет. И для игроков не очень классно так поздно начинать такой важный матч»

Теги WTA Ализе Корне Открытый чемпионат Италии Ангелина Калинина Елена Рыбакина Теннис

Ализе Корне прокомментировала позднее начало женского финала в Риме. Из-за дождя Елена Рыбакина и Ангелина Калинина вышли на корте в 11 часов вечера по местному времени – на 4 часа позже запланированного.

«Немного грустно, что женский финал одного из крупнейших турниров сезона начинается в 11 вечера. На трибунах, конечно, никого нет. И для игроков не очень классно так поздно начинать такой важный матч.

Почему бы не поставить и мужской, и женский финал на завтра?»

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7 комментариев

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Scard
Ответ asik91
И Елене, и Ангелине предлагали перенести матч на завтра, но они сами решили сыграть сегодня
Странно звучит , в чем идея Калининой было играть сегодня вместо одного дня отдыха после трех тяжелейших матчей. Можно ж было отдохнуть( если снятие связано исключительно с перенапряжением мыщц), набраться сил и попробовать побороться за титул.
+5
0
+5
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asik91
И Елене, и Ангелине предлагали перенести матч на завтра, но они сами решили сыграть сегодня
+4
0
+4
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g4ng
Ответ asik91
И Елене, и Ангелине предлагали перенести матч на завтра, но они сами решили сыграть сегодня
Одно дело, если бы матч был сразу запланирован на вск, другое - если у тебя уже и билеты взяты на всю команду на утро, например, и максимальный настрой. Это ведь так просто - взять и перенести возможно грандиознейшее событие в жизни
+3
0
+3
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Mobilis
Когда сплошные дожди, хоть как организовывай
+1
0
+1
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Leo Bonart
Зрителей не было, так как изначально в вечерней сессии должны были быть оба мужских полуфинала
Когда их перенесли в дневную сессию, результат оказался немного предсказуем
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billy_pilgrim
Церемония награждения вообще отдельный цирк. Это ж надо было так все испоганить, организация шлак. Теперь удаляют гневные комменты болельщиков из своей инсты. 😬
0
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