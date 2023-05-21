Корне о том, что женский финал Рима начался в 11 вечера: «На трибунах, конечно, никого нет. И для игроков не очень классно так поздно начинать такой важный матч»

прокомментировала позднее начало женского финала в Риме. Из-за дождя и вышли на корте в 11 часов вечера по местному времени – на 4 часа позже запланированного.

«Немного грустно, что женский финал одного из крупнейших турниров сезона начинается в 11 вечера. На трибунах, конечно, никого нет. И для игроков не очень классно так поздно начинать такой важный матч.

Почему бы не поставить и мужской, и женский финал на завтра?»

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