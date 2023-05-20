Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме – 7:5, 7:5.

Матч дважды на несколько часов прерывался из-за дождя.

Медведев второй раз обыграл соперника из топ-5 на грунте. Первый раз это случилось в матче с Новаком Джоковичем в Монте-Карло-2019.

Кроме того, россиянин впервые вышел в финал грунтового «Мастерса». В целом это будет второй финал Медведева на грунте (после Барселоны-2019).

За титул он сыграет с Хольгером Руне, которому месяц назад уступил в четвертьфинале в Монте-Карло.

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40 комментариев

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knzhnmdscj
Медведев близок к тому, чтобы взять грунтовый мастерс. Кто из нас мог бы поверить в эти слова два месяца назад? Невероятно.
+62
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+62
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Антон Тимофеев
По финалам Мастерсов Даниил обогнал Сафина: 9-8. Стал первым из наших.
+41
0
+41
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Дмитрий Власов
Черт с ним, с РГ. Народ жаждет Мастерс. Буду болеть, как никогда
+32
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+32
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Ben Shelton
вот что тирамису животворящий делает
+20
0
+20
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Typizza
Что может быть лучше для грунта, чем отлично двигающийся, тактический защитник? По-моему, проблема с ним у Даниила была в голове и похоже на то, что он с ней частично справился. Дальше - больше.
+18
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Alex1893
Ответ VaD
Что, как не присутствие Медведева в финале грунтового "Мастерса", свидетельствует о фундаментальной деградации тенниса?
Это говорит о том, что Медведев, наверно, лучше всех в туре работает над своими слабыми местами. Ну и в 2019, еще до того, как быть в топе, он был близок к финалу в МК.
+18
-1
+17
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Илья Городищ
Даня красавчик! Удачи на РГ!
+14
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Лучшее_враг_хорошего
Два дополнительных тирамису этому парню))
+13
0
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Антон Тимофеев
Ответ knzhnmdscj
Медведев близок к тому, чтобы взять грунтовый мастерс. Кто из нас мог бы поверить в эти слова два месяца назад? Невероятно.
После хороших выступлений на ИУ я писал, что у Даниила и на грунте дела получше пойти должны. Но, я то думал, это четвертьфинал-полуфинал, не более))) Финал это уже круто.
+12
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Egorov Evgeniy
Как же он совершенствуется постоянно,-просто круть.Ни разу до этого не выиграв даже матча в Риме, прослыв чуваком, который ненавидит грунт..А теперь мы хотим титула и ждём уже подвигов на Гарросе! Даня не останавливайся!! Болеем!!
+12
0
+12
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Sincere
Кафель напрягся))
ждем 20-й титул, как раз очередной новый турнир будет в коллекции, всё как любит Медведев.
+10
0
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инок
Даня после рождения дочки рвёт и мечет! Вот что значит - счастливая семья и счастливый отец и муж! Вперёд, к победе в финале!
+12
-2
+10
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Другая_
Ну и что, что Даня играет 95 недель подряд, ещё чуть потерпеть и будет отдыхать до травы, говорили мы 😂
+11
-1
+10
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Кагов
Какой Даниил красавчик! Смотрел на его игру с наслаждением!
Вёл всю игру, все идеально, и подача, и движение, и по линиям, и дропшоты на закуску. Уверенная победа! Болеем за наших!
+9
0
+9
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Leo Bonart
Ответ VaD
Что, как не присутствие Медведева в финале грунтового "Мастерса", свидетельствует о фундаментальной деградации тенниса?
Не стоит путать личный маразм с общественной деградацией
+8
0
+8
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Иван Шуткин
Обыграть Циципаса, который тебя боится постоянно) Обыграть просто
+9
-2
+7
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инок
Огромное удовольствие от матча и игры Даниила! Удачи в финале!
+8
-1
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Antonbezb
Рим.. я правда думал, что это будет 3 круг максимум
+6
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TennisGeek
Ответ Typizza
Что может быть лучше для грунта, чем отлично двигающийся, тактический защитник? По-моему, проблема с ним у Даниила была в голове и похоже на то, что он с ней частично справился. Дальше - больше.
Ну нет, это так не работает. На грунте (особенно на РГ) преимущество у тех, кто играет с сильным вращением и кто умеет скользить, это не про Даниила. Ещё одна проблема Медведева, которая на грунте критична -- недостаточно мощный форхенд; ему трудно наращивать преимущество в розыгрыше.

Ну то есть да, класс игры Медведева достаточно высок, чтобы выступать на грунте лучше, но нет, проблема не только в голове, есть объективные причины, почему грунт ему подходит хуже травы и харда.
+5
0
+5
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daiv18
Достойная замена Джоковичу, тот тоже пылесосил мастерсы в 2015, когда ему было 28, на год старше.
+4
0
+4
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Typizza
Ответ sichov67
У медведя с грунтом как у сафина с травой по стилю игры самое подходящее покрытие а по факту долгое время непонятные проблемы, сафин их решил только под конец карьеры у меда надеюсь это раньше будет.
Марат больше игрок задней линии, с лета слабо играл, резак тоже ни чем, одна подача топ, если о траве речь вести. Да, дошел до 1/2 уима под конец карьеры, где проиграл Роджеру, но это все. С Медведевым и грунтом другая история. Он прямо находит себя на нем и все инструменты для этого есть.
+4
0
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sined2000
Ответ pizzatcarizza
В случае победы он может стать №2 и до алькараса немного останется,да?
Да. Обойдёт Джоковича и до Алькараса останется около 400 очков. А в чемпионской гонке 2023 будет тогда выигрывать около 900.
+3
0
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Valery24
Ответ MYG
Medclaydev))
Clayvedev)
+3
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Valery24
Ответ Antonbezb
Рим.. я правда думал, что это будет 3 круг максимум
Я вообще его в принципе после Русувуорри уже отправляла готовиться к РГ😁
+3
0
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MYG
Medclaydev))
+3
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+3
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