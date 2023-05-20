Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»
Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме – 7:5, 7:5.
Матч дважды на несколько часов прерывался из-за дождя.
Медведев второй раз обыграл соперника из топ-5 на грунте. Первый раз это случилось в матче с Новаком Джоковичем в Монте-Карло-2019.
Кроме того, россиянин впервые вышел в финал грунтового «Мастерса». В целом это будет второй финал Медведева на грунте (после Барселоны-2019).
За титул он сыграет с Хольгером Руне, которому месяц назад уступил в четвертьфинале в Монте-Карло.
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ждем 20-й титул, как раз очередной новый турнир будет в коллекции, всё как любит Медведев.
Вёл всю игру, все идеально, и подача, и движение, и по линиям, и дропшоты на закуску. Уверенная победа! Болеем за наших!
Ну то есть да, класс игры Медведева достаточно высок, чтобы выступать на грунте лучше, но нет, проблема не только в голове, есть объективные причины, почему грунт ему подходит хуже травы и харда.