Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»

Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме – 7:5, 7:5.

Матч дважды на несколько часов прерывался из-за дождя.

Медведев второй раз обыграл соперника из топ-5 на грунте. Первый раз это случилось в матче с Новаком Джоковичем в Монте-Карло-2019.

Кроме того, россиянин впервые вышел в финал грунтового «Мастерса». В целом это будет второй финал Медведева на грунте (после Барселоны-2019).

За титул он сыграет с Хольгером Руне, которому месяц назад уступил в четвертьфинале в Монте-Карло.

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