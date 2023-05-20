Эмбер выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-40

Теги ATP челленджеры и турниры ITF Юго Эмбер Томас Мартин Этчеверри Теннис

Юго Эмбер обыграл Томаса Мартина Этчеверри в финале турнира в Бордо – 7:6(3), 6:4.

Француз выиграл второй «Челленджер» категории 175 подряд. В обоих случаях это произошло на второй неделе «Мастерса». Первый титул он взял в Кальяри после поражения в первом круге в Мадриде. Второй – в Бордо – после проигрыша на старте турнира в Риме. При этом оба раза на «Мастерсах» он уступил Эмилю Руусувуори.

На следующей неделе Эмбер вернется в топ-40, став 38-й ракеткой мира.

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7 комментариев

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Sincere
Ответ zzzeeerrrooo
Он же Умбер?
Юго Эмбер, он же Уго Умбер, он же Хьюго Хумберт-Гумберт
+16
0
+16
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Skip
Так можно вообще мастерсы не играть )
+12
0
+12
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zzzeeerrrooo
Он же Умбер?
+4
0
+4
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ChefJhonnyMorgan
При этом Вавринку и Гаске вообще на изи прошел
+4
0
+4
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Павел павел
Ответ zzzeeerrrooo
Он же Умбер?
он же рецедивист по кличке Жженый))
+1
0
+1
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Виктор Ш.
Ну пускай, первый круг РГ и домой, чтобы традицию не нарушать
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Ogly 00
Ответ Sincere
Юго Эмбер, он же Уго Умбер, он же Хьюго Хумберт-Гумберт
Да почему так французов постоянно по другому фамилии говорят
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