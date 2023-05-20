Эмбер выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-40

Юго Эмбер обыграл Томаса Мартина Этчеверри в финале турнира в Бордо – 7:6(3), 6:4.

Француз выиграл второй «Челленджер» категории 175 подряд. В обоих случаях это произошло на второй неделе «Мастерса». Первый титул он взял в Кальяри после поражения в первом круге в Мадриде. Второй – в Бордо – после проигрыша на старте турнира в Риме. При этом оба раза на «Мастерсах» он уступил Эмилю Руусувуори.

На следующей неделе Эмбер вернется в топ-40, став 38-й ракеткой мира.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе