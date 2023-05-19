Онс Жабер: «Я люблю давление. Стараюсь использовать его в свою пользу, чтобы оставаться в тонусе и хорошо играть»

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Ига Швентек Теннис

Онс Жабер поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».

Ее лучший результат на турнире – четвертый круг.

«Может, это не имеет значения, если впереди много матчей или ты очень уверена в себе. Возможно, этот год лучше тем, что я не так много играла и стараюсь просто двигаться вперед.

Возможно, на этом «Ролан Гаррос» я буду испытывать меньше давления, но я люблю давление, я стараюсь использовать его в свою пользу, чтобы оставаться в тонусе и хорошо играть.

Меня волнует только то, что я хочу быть в стопроцентной форме: это поможет мне сыграть больше матчей, и если у меня получится, если я хорошо проведу две недели тренировок, думаю, я смогу показать отличные результаты на «Ролан Гаррос».

В прошлом месяце Ига Швентек сказала, что в нынешнем поколении считает лучшими теннисистками на грунте себя и Жабер.

«Думаю, я действительно [одна из лучших на грунте]. Ига потрясающий игрок, и для меня честь, что она так сказала.

Суть в том, что нужно адаптировать к грунту, к траве, к харду. Очень трудно найти игрока, который хорош во всем. Мне нравится грунт. Наверное, это единственное покрытие, на котором мне не нужно сначала провести несколько матчей, чтобы начать хорошо играть, и я показала это в Чарлстоне».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жертва ОФП брата Касаткиной
Она Жабер: «Люблю давление. Систолическое, диастолическое - нравится всё. 120 на 80 моё любимое, но на матчах такая краснющая, иногда и до 150 доходит»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вини
Как раз-таки с давлением Онс очень плохо справляется(((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий