Онс Жабер: «Я люблю давление. Стараюсь использовать его в свою пользу, чтобы оставаться в тонусе и хорошо играть»

Онс Жабер поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».

Ее лучший результат на турнире – четвертый круг.

«Может, это не имеет значения, если впереди много матчей или ты очень уверена в себе. Возможно, этот год лучше тем, что я не так много играла и стараюсь просто двигаться вперед.

Возможно, на этом «Ролан Гаррос» я буду испытывать меньше давления, но я люблю давление, я стараюсь использовать его в свою пользу, чтобы оставаться в тонусе и хорошо играть.

Меня волнует только то, что я хочу быть в стопроцентной форме: это поможет мне сыграть больше матчей, и если у меня получится, если я хорошо проведу две недели тренировок, думаю, я смогу показать отличные результаты на «Ролан Гаррос».

В прошлом месяце Ига Швентек сказала, что в нынешнем поколении считает лучшими теннисистками на грунте себя и Жабер.

«Думаю, я действительно [одна из лучших на грунте]. Ига потрясающий игрок, и для меня честь, что она так сказала.

Суть в том, что нужно адаптировать к грунту, к траве, к харду. Очень трудно найти игрока, который хорош во всем. Мне нравится грунт. Наверное, это единственное покрытие, на котором мне не нужно сначала провести несколько матчей, чтобы начать хорошо играть, и я показала это в Чарлстоне».

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