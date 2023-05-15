Ига Швентек: «Рафу называют грунтовым специалистом, но он выиграл столько турниров на харде и на траве. Цель – хорошо играть везде»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек высказалась о предпочтениях игроков в отношении покрытий.

– Как вы думаете, существуют ли в современном женском теннисе «грунтовые специалистки» или это уже в прошлом?

– Боже, я не знаю. У вас гораздо больше опыта в сравнении прошлых результатов игроков, чем у меня. Я не знаю.

Если вы хотите быть лучшими в теннисе, нужно хорошо играть на всех покрытиях. Мне повезло, что травяной сезон длится всего три недели, но я все еще привыкаю. Я знаю, что это важная часть тура, и я должна лучше играть на этом покрытии.

Конечно, я считаю, что нужно хорошо играть на всех покрытиях. Например, Рафу называют грунтовым специалистом, но он выиграл столько турниров на харде и на траве. Цель – хорошо играть везде.

Да, конечно, всегда будут игроки, которым комфортнее на грунте или на харде, так что это вопрос – не знаю – техники и привычки.

Да, сложно сказать. Я не знаю. Думаю, такая формулировка скорее подразумевает, что теннисист хорошо играет только на грунте. Мне кажется, разнообразие в игре – это здорово, и правильнее всего сказать, что игрок комфортнее чувствует себя на грунте.

– Вы считаете себя грунтовой специалисткой?

– Я бы сказала, что мне комфортнее всего на грунте, да. Так бы я и сказала, да (улыбается).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Рафа благодаря своему трудолюбию и таланту сумел добиться главных побед на всех покрытиях. Это хороший пример для других игроков что все возможно. Победы Иги на травяном покрытии, лишь вопрос времени.👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Рафа это король грунта, а не какой то специалист, это лучшее что есть в теннисе, слов и эпитетов не хватит чтоб описать его достижения на грунте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий