Ига Швентек: «Рафу называют грунтовым специалистом, но он выиграл столько турниров на харде и на траве. Цель – хорошо играть везде»

Ига Швентек высказалась о предпочтениях игроков в отношении покрытий.

– Как вы думаете, существуют ли в современном женском теннисе «грунтовые специалистки» или это уже в прошлом?

– Боже, я не знаю. У вас гораздо больше опыта в сравнении прошлых результатов игроков, чем у меня. Я не знаю.

Если вы хотите быть лучшими в теннисе, нужно хорошо играть на всех покрытиях. Мне повезло, что травяной сезон длится всего три недели, но я все еще привыкаю. Я знаю, что это важная часть тура, и я должна лучше играть на этом покрытии.

Конечно, я считаю, что нужно хорошо играть на всех покрытиях. Например, Рафу называют грунтовым специалистом, но он выиграл столько турниров на харде и на траве. Цель – хорошо играть везде.

Да, конечно, всегда будут игроки, которым комфортнее на грунте или на харде, так что это вопрос – не знаю – техники и привычки.

Да, сложно сказать. Я не знаю. Думаю, такая формулировка скорее подразумевает, что теннисист хорошо играет только на грунте. Мне кажется, разнообразие в игре – это здорово, и правильнее всего сказать, что игрок комфортнее чувствует себя на грунте.

– Вы считаете себя грунтовой специалисткой?

– Я бы сказала, что мне комфортнее всего на грунте, да. Так бы я и сказала, да (улыбается).

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