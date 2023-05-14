Кенин о прошлом сезоне: «В игре был полный бардак. В голове тоже»
София Кенин прокомментировала настрой, необходимый для возвращения на вершину. В 2020-м она выиграла Australian Open и вышла в финал «Ролан Гаррос», но сейчас не входит в топ-100. В Риме она впервые с 2020-го обыграла соперницу из топ-10 (Арину Соболенко), но проиграла следующий матч.
«В прошлом году я вернулась после травмы и думала, что мне нужно возвращаться в топ-10. А это большее давление. Так что в игре был полный бардак. В голове тоже.
Нельзя ставить нереалистичные цели. В прошлом году я бы с Соболенко сыграла ужасно. У меня бы не было шансов. А сейчас они есть.
И когда я вернусь в топ-100, все станет чуть легче».
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