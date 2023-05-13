Джокович о встрече с Моуринью: «Он заядлый поклонник тенниса и один из величайших футбольных тренеров в истории»

Новак Джокович высказался о том, что его матч в Риме посетил Жозе Моуринью.

Португалец – главный тренер «Ромы».

«Мы уже встречались несколько раз. Он приходил на мои матчи в Лондоне, например, на итоговом. Турнир много лет проходил в Лондоне, а он там тренировал и приходил посмотреть.

Он заядлый поклонник тенниса и, конечно же, один из величайших футбольных тренеров – не только сейчас, но и в истории. Для меня большая честь, что он приходит на мои матчи. Я очень это ценю. Очень, очень приветливый человек. Всегда был очень добр ко мне и моей команде.

Надеюсь, смогу оказать ответную услугу и посмотреть матч его команды, потому что мне кажется, что я никогда этого не делал. Может, ходил пару раз на «Реал», когда он тренировал в Мадриде. На меня пришел посмотреть Особенный, как его называют, так что я очень рад».

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