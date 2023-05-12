Джокович о физических проблемах в матче с Этчеверри: «Нужно притворяться, что все в порядке»

Новак Джокович прокомментировал физические проблемы в первом матче в Риме.

Он обыграл Томаса Этчеверри (7:6(5), 6:2) и в конце первого сета выпил таблетку. Партию он закончил с 21 невынужденной ошибкой.

«Нужно притворяться, что все в порядке (смеется). В большинстве случаев это не так, но хочется показать сопернику, что ты борешься за каждый мяч. Наверное, и сейчас так было. На грунте всегда идет игра в кошки-мышки.

Я не показал желаемый уровень, по-прежнему ищу нужные мне удары и ритм на корте. Всегда непросто играть с кем-то первый раз. Он грунтовый специалист и начал матч лучше меня. Но ближе к концу сета я поймал волну.

Вторая партия получилась хорошей – особенно последние три-четыре гейма. Я доволен тем, как закончил матч».

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