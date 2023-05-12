Джокович о физических проблемах в матче с Этчеверри: «Нужно притворяться, что все в порядке»

Теги Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Томас Мартин Этчеверри Теннис

Новак Джокович прокомментировал физические проблемы в первом матче в Риме.

Он обыграл Томаса Этчеверри (7:6(5), 6:2) и в конце первого сета выпил таблетку. Партию он закончил с 21 невынужденной ошибкой.

«Нужно притворяться, что все в порядке (смеется). В большинстве случаев это не так, но хочется показать сопернику, что ты борешься за каждый мяч. Наверное, и сейчас так было. На грунте всегда идет игра в кошки-мышки.

Я не показал желаемый уровень, по-прежнему ищу нужные мне удары и ритм на корте. Всегда непросто играть с кем-то первый раз. Он грунтовый специалист и начал матч лучше меня. Но ближе к концу сета я поймал волну.

Вторая партия получилась хорошей – особенно последние три-четыре гейма. Я доволен тем, как закончил матч».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
То есть, нужно понимать так, что трудно притворяться наоборот?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
А что сделал "грунтовый специалист"?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий