Стрыцова выиграла первый одиночный матч после рестарта карьеры и рождения ребенка

37-летняя Барбора Стрыцова в Риме выиграла первый матч с «Ролан Гаррос»-2020.

Она обыграла 77-ю ракетку мира Марину Заневскую 6:1, 3:6, 6:3. Теперь чешка встретится с Марией Саккари.

Стрыцова проводит второй турнир после возобновления карьеры. Она объявила об уходе из тенниса в мае 2021-го и в сентябре того же года родила сына.

Стрыцова – чемпионка двух турниров уровня WTA в одиночке и 31 в паре, а также шестикратная победительница Кубка Федерации. Она завоевала бронзу в паре на Олимпиаде в Рио.

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