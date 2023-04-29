Руне, отыграв матчбол во втором матче подряд: «Бублик, ты так хорошо играл»

Теги ATP Mutua Madrid Open Александр Бублик Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал победу над Александром Бубликом во втором круге в Мадриде – 6:1, 4:6, 7:6(9). Он отыграл матчбол на тай-брейке. В предыдущем матче – финале в Мюнхене – он отыграл четыре.

«Если честно, у меня нет слов. Это был такой сложный матч. Тут возвышенность, так что условия очень быстрые по сравнению с теми, в которых я до этого играл.

Мы все знаем, как играет Бублик. Он очень агрессивный, встречает мяч рано. Так что мне нужно было искать решения. В конце я играл смело, и это все решило.

Мне нужно было сосредоточиться на себе, сделать все возможное, потому что иногда он подает так, что с этим ничего не сделаешь».

Кроме того, Руне написал в твиттере: «Было так тяжело. Бублик, ты провел потрясающий матч, так хорошо подавал. #225кмч 😅».

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4 комментария

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Eurasian /Евроазиатка
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В решающий момент на тай-брейке, при счете 9/9, Бублик как обычно подал двойную...
К сожалению:-( Лучше бы с руки подал!
+6
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+6
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Skip
В решающий момент на тай-брейке, при счете 9/9, Бублик как обычно подал двойную...
+1
0
+1
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Korendos
Бублик, не будь таким хорошим.
+1
0
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Eurasian /Евроазиатка
И соперника похвалил и себя выставил более лучшим игроком:-)
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