Руне, отыграв матчбол во втором матче подряд: «Бублик, ты так хорошо играл»

прокомментировал победу над во втором круге в Мадриде – 6:1, 4:6, 7:6(9). Он отыграл матчбол на тай-брейке. В предыдущем матче – финале в Мюнхене – он отыграл четыре.

«Если честно, у меня нет слов. Это был такой сложный матч. Тут возвышенность, так что условия очень быстрые по сравнению с теми, в которых я до этого играл.

Мы все знаем, как играет Бублик. Он очень агрессивный, встречает мяч рано. Так что мне нужно было искать решения. В конце я играл смело, и это все решило.

Мне нужно было сосредоточиться на себе, сделать все возможное, потому что иногда он подает так, что с этим ничего не сделаешь».

Кроме того, Руне написал в твиттере: «Было так тяжело. Бублик, ты провел потрясающий матч, так хорошо подавал. #225кмч 😅».

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