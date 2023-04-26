Хольгер Руне: «Я бы не сказал, что я наглый. Я очень скромный»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал любовь к Джеймсу Бонду.

– Вы поклонник Дэниэла Крейга и Джеймса Бонда. Многим нравятся такие люди, как Бонд, потому что он немного наглый. Вы хотите, чтобы вас считали таким же?

– Я бы не сказал, что я наглый. Я очень скромный. Но на корте я не такой, как в жизни. Думаю, дело в том, что я очень пламенно отношусь к своему делу. Всегда хочу побеждать.

Но за пределами корта я совсем не такой, не наглый.

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
Руняша-скромняша ))
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Korendos
Я бы сказал, что вы очень наглый
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