Хольгер Руне: «Я бы не сказал, что я наглый. Я очень скромный»

Хольгер Руне прокомментировал любовь к Джеймсу Бонду.

– Вы поклонник Дэниэла Крейга и Джеймса Бонда. Многим нравятся такие люди, как Бонд, потому что он немного наглый. Вы хотите, чтобы вас считали таким же?

– Я бы не сказал, что я наглый. Я очень скромный. Но на корте я не такой, как в жизни. Думаю, дело в том, что я очень пламенно отношусь к своему делу. Всегда хочу побеждать.

Но за пределами корта я совсем не такой, не наглый.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе