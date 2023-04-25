Рууд, Фриц, Шаповалов и Изнер заявились на турнир в Женеве
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Женеве, который пройдет 21-27 мая.
В Швейцарии планируют выступить:
- двукратный чемпион Каспер Рууд;
- Тэйлор Фриц;
- финалист-2021 Денис Шаповалов;
- Ботик ван де Зандшульп;
- Бен Шелтон;
- Джон Изнер;
- Александр Бублик;
- Илья Ивашко.
Полностью список участников здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
но на печаль соплежуя-его Хозяин РАфа уже ждёт нудика в третьем круге РГ
только думаю пока Штуттгарт никого не волнует до результатов РГ