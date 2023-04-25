Рууд, Фриц, Шаповалов и Изнер заявились на турнир в Женеве

Теги ATP Джон Изнер Тэйлор Фриц Geneva Open Александр Бублик Денис Шаповалов Илья Ивашко Каспер Рууд Ботик ван де Зандшульп Бен Шелтон Теннис

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Женеве, который пройдет 21-27 мая.

В Швейцарии планируют выступить:

Полностью список участников здесь.

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6 комментариев

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Тотал Больше от Киркорова
нудятина норвежская опять хочет шакалить очки и влезть всё-таки в топ-4 посева,чтобы вылететь не в третьем круге а в четвертьфинале с баранками

но на печаль соплежуя-его Хозяин РАфа уже ждёт нудика в третьем круге РГ
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Korendos
— Может, это намёк на то, что в этом году они точно не будут играть в Штутгарте?
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Тотал Больше от Киркорова
ИЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Korendos
— Может, это намёк на то, что в этом году они точно не будут играть в Штутгарте?
может быть и так
только думаю пока Штуттгарт никого не волнует до результатов РГ
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Тотал Больше от Киркорова
уже приличный составчик-нормальный разогрев перед Гарроссом будет
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Tarkovski
Ответ Тотал Больше от Киркорова
нудятина норвежская опять хочет шакалить очки и влезть всё-таки в топ-4 посева,чтобы вылететь не в третьем круге а в четвертьфинале с баранками но на печаль соплежуя-его Хозяин РАфа уже ждёт нудика в третьем круге РГ
Рууд и так будет в топ-4 посева - там Циципасу дофига защищать Мадрид+Рим. А Женева кстати в посеве не будет учитываться - на той же неделе уже жеребьёвка РГ будет
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