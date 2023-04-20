Руне после старта в Мюнхене: «В прошлом году я совершил здесь прорыв, выиграл первый титул»
Хольгер Руне прокомментировал старт на турнире в Мюнхене.
Действующий чемпион обыграл Янника Ганфманна со счетом 6:3, 6:4.
«Это был сложный матч. Я доволен тем, как сыграл.
Трудно проводить первый матч в новых условиях. Спасибо всем за поддержку. Я очень люблю этот турнир. В прошлом году я совершил здесь прорыв, выиграл первый титул, так что очень рад вернуться».
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