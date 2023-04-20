Руне после старта в Мюнхене: «В прошлом году я совершил здесь прорыв, выиграл первый титул»

Теги ATP BMW Open Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал старт на турнире в Мюнхене.

Действующий чемпион обыграл Янника Ганфманна со счетом 6:3, 6:4.

«Это был сложный матч. Я доволен тем, как сыграл.

Трудно проводить первый матч в новых условиях. Спасибо всем за поддержку. Я очень люблю этот турнир. В прошлом году я совершил здесь прорыв, выиграл первый титул, так что очень рад вернуться».

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3 комментария

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Йенс Мустерманн
Руняша красоту во втором сете положил.
https://twitter.com/TennisTV/status/1648999714363428865
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Никита Волк
Удивлюсь, если не выиграет титул
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