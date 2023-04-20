Циципас о победе над Шаповаловым: «Доволен тем, как ответственно принимал решения. Иногда немного спешил, но это часть процесса»

Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал в Барселоне.

Он обыграл Дениса Шаповалова – 6:3, 6:2.

«Старался как можно агрессивнее играть на задней линии. Против таких, как Денис, нельзя отставать от его скорости, нужно как можно больше атаковать. У меня это хорошо получалось.

Я доволен тем, как ответственно принимал решения. Иногда немного спешил, но это часть процесса.

Хороший день».

Также Циципас ответил на вопрос, готов ли он выиграть титул.

«Единственное, что я могу гарантировать: если буду полностью выкладываться в работе, это даст результаты».

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