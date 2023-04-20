Циципас о победе над Шаповаловым: «Доволен тем, как ответственно принимал решения. Иногда немного спешил, но это часть процесса»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Денис Шаповалов Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал в Барселоне.

Он обыграл Дениса Шаповалова – 6:3, 6:2.

«Старался как можно агрессивнее играть на задней линии. Против таких, как Денис, нельзя отставать от его скорости, нужно как можно больше атаковать. У меня это хорошо получалось.

Я доволен тем, как ответственно принимал решения. Иногда немного спешил, но это часть процесса.

Хороший день».

Также Циципас ответил на вопрос, готов ли он выиграть титул.

«Единственное, что я могу гарантировать: если буду полностью выкладываться в работе, это даст результаты».

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12 комментариев

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Радость Ди Мария
Шапка опять и снова лупил из всех положений и в жесть анфорсил? Ну и классический вал двойных. Угадал?
+8
-1
+7
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tanith
Ответ Радость Ди Мария
Шапка опять и снова лупил из всех положений и в жесть анфорсил? Ну и классический вал двойных. Угадал?
12 до, 27 но
+2
0
+2
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Радость Ди Мария
Ответ tanith
12 до, 27 но
У него мать вроде бы бывшая теннисистка и вообще на вид дама умная - так какого же 4ёрта Шапка игру не корректирует? Его раз за разом лупят, но ничего не меняется... Я завязал смотреть его матчи - ТБШ никогда не выиграет. Безнадёжен скть.
+2
0
+2
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Korendos
Ответ Радость Ди Мария
Шапка опять и снова лупил из всех положений и в жесть анфорсил? Ну и классический вал двойных. Угадал?
Это надо было видеть...
+1
0
+1
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Радость Ди Мария
Ответ Korendos
Это надо было видеть...
Ахахаха...
+1
0
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tanith
Ответ Радость Ди Мария
У него мать вроде бы бывшая теннисистка и вообще на вид дама умная - так какого же 4ёрта Шапка игру не корректирует? Его раз за разом лупят, но ничего не меняется... Я завязал смотреть его матчи - ТБШ никогда не выиграет. Безнадёжен скть.
мне каж там комплексная проблема: он тяжеловато смотрится, бока наел, может дисциплины нет, команды грамотной, психологические проблемы.
+1
0
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Радость Ди Мария
Ответ tanith
мне каж там комплексная проблема: он тяжеловато смотрится, бока наел, может дисциплины нет, команды грамотной, психологические проблемы.
Это к вопросу родительского тренерства. У Цыпы - отец всем заправляет. И пока прорывного успеха на ТБШ не произошло.
+1
0
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Korendos
Спасибо, Циципас. Теперь, когда ты выиграл, ты можешь немного отдохнуть.
+1
-1
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Alex Ell
Ответ tanith
с Алексом надо в атаку играть, давай-давай
Да,хотя Алекс конкретный клиент Стефа.
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tanith
Ответ Alex Ell
Да,хотя Алекс конкретный клиент Стефа.
про Карена тож так писали)
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Furry
Ответ Радость Ди Мария
Это к вопросу родительского тренерства. У Цыпы - отец всем заправляет. И пока прорывного успеха на ТБШ не произошло.
+++угу... 🙄😴
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