Циципас о победе над Шаповаловым: «Доволен тем, как ответственно принимал решения. Иногда немного спешил, но это часть процесса»
Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал в Барселоне.
Он обыграл Дениса Шаповалова – 6:3, 6:2.
«Старался как можно агрессивнее играть на задней линии. Против таких, как Денис, нельзя отставать от его скорости, нужно как можно больше атаковать. У меня это хорошо получалось.
Я доволен тем, как ответственно принимал решения. Иногда немного спешил, но это часть процесса.
Хороший день».
Также Циципас ответил на вопрос, готов ли он выиграть титул.
«Единственное, что я могу гарантировать: если буду полностью выкладываться в работе, это даст результаты».
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