Жабер о возвращении после травмы: «Сыграла в Индиан-Уэллс и Майами, чтобы доказать, что я еще жива»

Онс Жабер прокомментировала проблемы, с которыми столкнулась в этом сезоне.

Четвертая ракетка мира пропустила несколько турниров из-за травмы.

«Иногда мне кажется: ладно, суждено так, что начало сезона будет не очень, важнее всего позаботиться о здоровье, на все есть причины. С другой стороны, я думаю: ох, другие девочки так хорошо играют, смогу ли я вернуться на прежний уровень?

Я решила сыграть в Индиан-Уэллс и Майами, чтобы доказать, что я еще жива. Титул в Чарлстоне был неожиданным. Я шла постепенно, старалась найти мотивацию и ритм на корте.

Я была очень терпелива, хотя у меня не всегда все получалось. Матчи в Чарлстоне помогли мне вернуть уверенность в себе, больше верить в себя и свою способность вернуться после травмы. Все прошло довольно быстро, хотя обычно после травм мне нужно время.

Для меня важнее всего вернуть ту игру, в которую я умею играть. А результаты придут. Сейчас я стараюсь не давить на себя защитой очков и так далее».

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