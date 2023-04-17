Бушар о возвращении после травмы: «Я здесь, потому что считаю, что по-прежнему могу бороться и побеждать. Иначе родила бы детей или занялась еще чем-то»

Теги WTA Эжени Бушар Теннис

Эжени Бушар рассказала, с каким настроем вернулась в тур после травмы.

В 2021-м он травмировала плечо, перенесла операцию и в итоге не играла 17 месяцев. На этой неделе она выступит на турнире ITF в Оэйраше.

«Конечно, [я хочу снова бороться за титулы и побеждать]. Мне кажется, я не стала бы вкладывать столько времени и сил, если бы в это не верила. Возвращение после травм требует много терпения, времени, энергии, а жизнь коротка. Я здесь, потому что считаю, что по-прежнему могу. Иначе родила бы детей или занялась еще чем-то.

Не секрет, что было тяжело, и я бы соврала, сказав, что не задумывалась [о завершении карьеры]. Процесс был очень долгий, и я думала, стоит ли оно того, но потом решила, что да, потому что я буду жалеть, если позволю травме меня остановить. Во время перерыва я скучала по соревнованиям, и это меня тоже мотивировало».

А вы знали, что Эжени Бушар еще играет в теннис? Она 17 месяцев лечила травму, ездит по мелким турнирам и борется за карьеру

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9 комментариев

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Erika_i
Ответ Великий Алонсо
Ля, как вчера Бушар молодая и перспективная 19 летняя девчонка, а сейчас ей уже вот вот 30 лет, вот время то летит
Тема. Есть о чем подумать. Это выходит же, что и мы все, кто Бушар 19-летней видел, тоже на 11 лет продвинулись?
+13
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+13
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Великий Алонсо
Ля, как вчера Бушар молодая и перспективная 19 летняя девчонка, а сейчас ей уже вот вот 30 лет, вот время то летит
+9
0
+9
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Williamssss
Заняться еще чем-то - это лучшее решение для нее.
+3
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+3
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sashati
Это мы родили и занимаемся черти чем, но ты?!)
+1
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Amused 2Death
Квитова уже показала нам твой уровень, смыв тебя на Уиме на дно-днющее. Хуже финала Уима я не видел, ты даже как-то умудрилась превзойти фиаско бартоли лисичка 2013
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Dikki Shelton
Все возможно.
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Порядка.нет
Ёлки-метёлки, ей уже 30 год пошел, а ведь ещё вчера была молодой и перспективной....
Может всё-же лучше "родила бы детей или занялась еще чем-то", куда уже откладывать-то??!
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Другая_
Ответ Великий Алонсо
Ля, как вчера Бушар молодая и перспективная 19 летняя девчонка, а сейчас ей уже вот вот 30 лет, вот время то летит
Так ведь и мы, выходит, настолько повзрослели 😨
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