Бушар о возвращении после травмы: «Я здесь, потому что считаю, что по-прежнему могу бороться и побеждать. Иначе родила бы детей или занялась еще чем-то»

Эжени Бушар рассказала, с каким настроем вернулась в тур после травмы.

В 2021-м он травмировала плечо, перенесла операцию и в итоге не играла 17 месяцев. На этой неделе она выступит на турнире ITF в Оэйраше.

«Конечно, [я хочу снова бороться за титулы и побеждать]. Мне кажется, я не стала бы вкладывать столько времени и сил, если бы в это не верила. Возвращение после травм требует много терпения, времени, энергии, а жизнь коротка. Я здесь, потому что считаю, что по-прежнему могу. Иначе родила бы детей или занялась еще чем-то.

Не секрет, что было тяжело, и я бы соврала, сказав, что не задумывалась [о завершении карьеры]. Процесс был очень долгий, и я думала, стоит ли оно того, но потом решила, что да, потому что я буду жалеть, если позволю травме меня остановить. Во время перерыва я скучала по соревнованиям, и это меня тоже мотивировало».

А вы знали, что Эжени Бушар еще играет в теннис? Она 17 месяцев лечила травму, ездит по мелким турнирам и борется за карьеру

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