Шелтон о матче с Руудом, которого обыграл, когда был №229: «Другое покрытие, другие обстоятельства. В прошлый раз он понятия не имел, кто я такой»

Бен Шелтон поделился ожиданиями от матча против Каспера Рууда в Барселоне.

Первый раз они сыграли в прошлый году в Цинциннати. Шелтон тогда был 229-й ракеткой мира, а – пятой. Американец победил 6:3, 6:3.

«Другое покрытие, другие обстоятельства. Думаю, когда мы играли в прошлый раз, он понятия не имел, кто я такой, а теперь он меня знает. Я предполагаю, что он будет лучше готов к некоторым моим ударам, и я очень жду этого матча».

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