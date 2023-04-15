Барселона (ATP). Хачанов начнет со второго круга, Шевченко сыграет с квалифаером

Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.

Действующий Карлос Алькарас (1) и еще 15 сеяных начнут борьбу со второго круга. Испанец сыграет с Ильей Ивашко или Нуну Боржесом.

(6) встретится с или квалифаером. Александр Шевченко в первом круге поборется с квалифаером.

На Каспера Рууда (3) выйдут или Бен Шелтон, на (6) – или .

Полностью сетка здесь.

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