Барселона (ATP). Хачанов начнет со второго круга, Шевченко сыграет с квалифаером
Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.
Действующий Карлос Алькарас (1) и еще 15 сеяных начнут борьбу со второго круга. Испанец сыграет с Ильей Ивашко или Нуну Боржесом.
Карен Хачанов (6) встретится с Николасом Харри или квалифаером. Александр Шевченко в первом круге поборется с квалифаером.
На Каспера Рууда (3) выйдут Маккензи Макдональд или Бен Шелтон, на Фрэнсиса Тиафу (6) – Александр Бублик или Эмиль Руусувуори.
Полностью сетка здесь.
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