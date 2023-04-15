Барселона (ATP). Хачанов начнет со второго круга, Шевченко сыграет с квалифаером

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Николас Харри Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Маккензи Макдональд Александр Бублик Илья Ивашко Каспер Рууд Эмиль Руусувуори Карлос Алькарас Нуну Боржес Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.

Действующий Карлос Алькарас (1) и еще 15 сеяных начнут борьбу со второго круга. Испанец сыграет с Ильей Ивашко или Нуну Боржесом.

Карен Хачанов (6) встретится с Николасом Харри или квалифаером. Александр Шевченко в первом круге поборется с квалифаером.

На Каспера Рууда (3) выйдут Маккензи Макдональд или Бен Шелтон, на Фрэнсиса Тиафу (6) – Александр Бублик или Эмиль Руусувуори.

Полностью сетка здесь.

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11 комментариев

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vovian
Ответ Achilles 21
там где прежний (карацев) нигде)))))))
Карацев в Мюнхене уже круг в квалификации прошел.
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Доминик
Ответ 76% Заболотного
"Действующий Карлос Алькарас" - это звучит гордо!)))
Редакторы спортса даже в короткой заметке сумеют наляпать ошибок. Позорненько.
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Антон Тимофеев
А Рублев не играет ни в Барселоне, ни в Мюнхене?
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Alex Ell
Ответ Дима Миронов
в начале недели был заявлен на челенджер,но снялся после матча с Джоковичом,Звезду наверное поймал)
Нравятся такие истории теннисных синдерелл,Ивану надо стараться в сотню войти,а так как он грунтовик,то шанс именно сейчас,затем труднее будет.
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Дима Миронов
Ответ Alex Ell
Новый кумир,Иван Гахов,где-нибудь играет?
в начале недели был заявлен на челенджер,но снялся после матча с Джоковичом,Звезду наверное поймал)
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Tarkovski
А куда Каррено-Буста делся? У него вроде травма была, но он давно уже что-то не появлялся
+1
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Achilles 21
Ответ Alex Ell
Новый кумир,Иван Гахов,где-нибудь играет?
там где прежний (карацев) нигде)))))))
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SKA Rostov1992
Ответ Alex Ell
Новый кумир,Иван Гахов,где-нибудь играет?
Если только в Боснии, в Мюнхене и Барселоне его нет.
0
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Alex Ell
Новый кумир,Иван Гахов,где-нибудь играет?
+4
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+4
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76% Заболотного
"Действующий Карлос Алькарас" - это звучит гордо!)))
+7
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SKA Rostov1992
Шевченко сразу в основе 👍 интересно
+4
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