Рублев после победы над Хачановым: «По ходу матча я хотел разрушить все вокруг себя»

Андрей Рублев прокомментировал матч против Карена Хачанова.

В Монте-Карло он победил 7:6(4), 6:2 и вышел в четвертьфинал.

«По ходу матча я хотел разрушить все вокруг себя. В первом гейме второго сета я несколько раз бросил ракетку, но мне показалось, что, может быть, я должен сделать что-то, чтобы взбодриться. И тогда я начал играть немного лучше. Так что, может быть, это было не так уж и плохо, я не знаю.

Мы слишком хорошо знаем друг друга. В первом сете было мало тенниса, в основном психология. Но было сложно показать мастерство, потому что был сильный ветер.

Когда я выиграл сет, то стал чувствовать себя более свободно, а Карен наоборот зажался. В этом была разница», – сказал Рублев в интервью на корте.

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