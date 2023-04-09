Пэр о проблемах с алкоголем: «Я не алкоголик, не был в депрессии»

Бенуа Пэр рассказал о проблемах с алкоголем.

За последний месяц француз выиграл «Челленджер» и вернулся в топ-200.

«Я сказал себе: «Полегче с алкоголем». Я не алкоголик. Мне просто нравилось. Я слишком много тусовался.

Раньше я тоже устраивал вечеринки, но знал, когда это делать – после хороших результатов. А тут у меня не было никаких ограничений – не останавливал даже турнир через два дня.

Настроение было хорошим, я не был в депрессии. Просто хотел веселиться».

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