Пэр о проблемах с алкоголем: «Я не алкоголик, не был в депрессии»
Бенуа Пэр рассказал о проблемах с алкоголем.
За последний месяц француз выиграл «Челленджер» и вернулся в топ-200.
«Я сказал себе: «Полегче с алкоголем». Я не алкоголик. Мне просто нравилось. Я слишком много тусовался.
Раньше я тоже устраивал вечеринки, но знал, когда это делать – после хороших результатов. А тут у меня не было никаких ограничений – не останавливал даже турнир через два дня.
Настроение было хорошим, я не был в депрессии. Просто хотел веселиться».
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