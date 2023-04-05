Юван сделала перерыв в карьере из-за смерти отца

123-я ракетка мира рассказала, что прерывает карьеру из-за смерти отца.

«Некоторые из вас знают, что в декабре я потеряла папу из-за рака. С тех пор наступили очень непростые времена. Утрата такого близкого человека – это самое сложное, с чем я сталкивалась, это то, к чему невозможно подготовиться.

Процесс скорби тоже идет очень тяжело. Я почти всегда чувствую себя уставшей, меня переполняют эмоции, поэтому тренироваться и соревноваться очень сложно.

При этом иногда дела идут лучше, иногда – хуже. Но боль и грусть никуда не ушли. Не думаю, что они когда-нибудь совсем уйдут, но со временем я понимаю, что боль порождается чувством любви. И болезненные воспоминания постепенно превращаются в воспоминания, которыми я просто дорожу.

[...] В последнее время мне очень трудно быть стабильной на корте. Иногда я очень мотивирована, а иногда – просто подавленная и грустная.

Отец очень любил теннис и хотел, чтобы я продолжала даже после его ухода. Это одна из причин, по которой я продолжала играть турниры после его смерти. Мне удалось выиграть несколько матчей, и я очень этим горжусь. Но я заметила, что все больше и больше устаю.

Поэтому я решила притормозить с турнирами. Вернусь, когда буду готова. Буду каждый день и каждую неделю оценивать состояние.

Теннис – одно из моих любимых занятий, и я очень рада, что это моя работа, я уверена, что могу быть отличной теннисисткой. Но в первую очередь я хочу получать от игры удовольствие. И что еще важнее – по-человечески нормально себя чувствовать. Знаю, что отец всегда хотел для меня того же.

[...] Что бы ни случилось, я очень благодарна отцу за все, чему он меня научил. Хотим мы того или нет, но смерть – это нормальная часть жизни, все мы когда-нибудь с ней сталкиваемся. Но это не значит, что боль станет слабее.

В конце я смогла сказать отцу, как сильно его люблю. Надеюсь, все помнят, как ценна человеческая жизнь. Так что, пожалуйста, обнимите родных и любимых людей и скажите им, что вы их любите. Ведь никогда не знаешь, сколько времени у вас осталось», – написала словенка.

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