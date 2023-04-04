Диего Шварцман: «Верю, что вернусь на прежний уровень, но я уже много месяцев играю плохо и проигрываю. Мне нужны победы, чтобы я не падал в рейтинге»

Теги ATP Millennium Estoril Open Диего Шварцман Теннис

Диего Шварцман рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в этом сезоне

В 2023-м Диего Шварцман проиграл все пять матчей на грунте. В Эшториле аргентинец уступил Марко Чеккинато – 3:6, 6:7(8).

«Я продолжаю бороться. Верю, что вернусь на прежний уровень, но я уже много месяцев играю плохо и проигрываю. Мне нужны победы, чтобы я не падал в рейтинге и мог играть на больших турнирах.

Я должен получать удовольствие на корте и играть с меньшим напряжением. На турнирах в Штатах я чувствовал себя лучше, но сегодня сделал небольшой шаг назад. Впереди Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим – большие турниры, и я должен быть готов.

На харде я могу выигрывать матчи за счет скорости покрытия, за счет подачи, и это очень помогает. На грунте все должно работать очень хорошо, но сегодня и уже какое-то время у меня не получается. Поэтому в матчах со мной соперники чувствуют себя более комфортно. Но я должен верить, что смогу выбраться из этого кризиса».

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1 комментарий

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nick-basil
Швоцман играл в энергозатратный теннис. Думаю аргентинский вариант испанского - с большими объемами на тренировках с молодости. Так и ресурс наступает быстрее. Плюс антропоморфически не великан...
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