Серундоло в матче с Оже-Альяссимом третий раз обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Miami Open Феликс Оже-Альяссим Франсиско Серундоло Теннис

31-я ракетка мира Франсиско Серундоло обыграл №6 Феликса Оже-Альяссима в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:2, 7:5.

Аргентинец прервал серию из трех поражений от представителей топ-10, причем два последних были от Оже-Альяссима – две недели назад в Индиан-Уэллс и в январе на Australian Open.

Серундоло одержал третью победу над соперником такого уровня (при шести поражениях).

Теперь он поборется за выход в четвертьфинал с Фрэнсисом Тиафу или Лоренцо Сонего.

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1 комментарий

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sedric
Нравится ему в Майами. В прошлом году здесь в полуфинале был. Сейчас как минимум 4 круг.
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