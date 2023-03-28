Серундоло в матче с Оже-Альяссимом третий раз обыграл соперника из топ-10

31-я ракетка мира обыграл №6 в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:2, 7:5.

Аргентинец прервал серию из трех поражений от представителей топ-10, причем два последних были от Оже-Альяссима – две недели назад в Индиан-Уэллс и в январе на .

Серундоло одержал третью победу над соперником такого уровня (при шести поражениях).

Теперь он поборется за выход в четвертьфинал с или .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе