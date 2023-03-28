Серундоло в матче с Оже-Альяссимом третий раз обыграл соперника из топ-10
31-я ракетка мира Франсиско Серундоло обыграл №6 Феликса Оже-Альяссима в третьем круге «Мастерса» в Майами – 6:2, 7:5.
Аргентинец прервал серию из трех поражений от представителей топ-10, причем два последних были от Оже-Альяссима – две недели назад в Индиан-Уэллс и в январе на Australian Open.
Серундоло одержал третью победу над соперником такого уровня (при шести поражениях).
Теперь он поборется за выход в четвертьфинал с Фрэнсисом Тиафу или Лоренцо Сонего.
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