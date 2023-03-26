Рыбакина о том, как перевернула ход матча с Бадосой: «Старалась больше давить на подаче и стала лучше двигаться»

Теги WTA Miami Open Паула Бадоса Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Паулой Бадосой в третьем круге в Майами. Казахстанка обыграла испанку 3:6, 7:5, 6:3. Во втором сете она отыграла матчбол, подавая при счете 4:5.

«В первом сете все начиналось не очень хорошо, но в итоге я нашла необходимую энергию. Я старалась больше давить на подаче и стала лучше двигаться по корту.

Это была действительно тяжелая битва. Я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше, потому что первый сет пошел не по моему сценарию, было много ошибок. В целом я сыграла хорошо. И Паула отлично подавала. Рада, что смогла победить в двух сетах».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий