Рыбакина о том, как перевернула ход матча с Бадосой: «Старалась больше давить на подаче и стала лучше двигаться»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Паулой Бадосой в третьем круге в Майами. Казахстанка обыграла испанку 3:6, 7:5, 6:3. Во втором сете она отыграла матчбол, подавая при счете 4:5.

«В первом сете все начиналось не очень хорошо, но в итоге я нашла необходимую энергию. Я старалась больше давить на подаче и стала лучше двигаться по корту.

Это была действительно тяжелая битва. Я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше, потому что первый сет пошел не по моему сценарию, было много ошибок. В целом я сыграла хорошо. И Паула отлично подавала. Рада, что смогла победить в двух сетах».

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