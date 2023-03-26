Гауфф о поражении от Потаповой: «То, куда меня завел этот матч, связано с психологией, а не самой игрой»

Теги WTA Miami Open Анастасия Потапова Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала поражение от Анастасии Потаповой в третьем круге в Майами. Американка уступила россиянке 7:6(6), 5:7, 6:2.

«Я пережила много трудных моментов в матче. Игра не клеилась. Даже выиграв первый сет и ведя с брейком во втором, я играла не так, как должна была.

Мне кажется, сегодня я не смогла сыграть так, как хотела. То, куда меня завел этот матч, связано с психологией, а не самой игрой. Думаю, из-за этого я срывала и все другие матчи в этом сезоне. Везде, где я проигрывала, причиной было именно это. Думаю, мне нужно стараться использовать это скорее как один из многих инструментов, а не как оружие.

Мне нужно изменить психологический подход к игре и не зависеть от него так сильно – иногда я играю слишком пассивно, потому что знаю, что все равно доберусь до мячей. Все, кто сейчас хорошо себя чувствуют в туре, играют в силовой теннис. И не то чтобы у меня нет возможности играть так же – она точно есть – просто тут скорее вопрос в принятии первого решения.

Думаю, я много ошибалась в позиционной игре. Мне было очень лень ее строить. Думаю, над этим я должна поработать».

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3 комментария

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Анатолий Зыболов
Главное береги рёбра.
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justbored
Саморефлексия это путь Осаки. Но та хоть что-то выиграть успела, пока совсем в себя не ушла.
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sashati
"Мне было очень лень ее строить." - насколько верно описывает знаменитый анекдот про желание работать и бананы)
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