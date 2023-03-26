Потапова, отыграв у Гауфф подачу на матч: «Коко невероятно хорошо готова физически. Я очень удивлена, что смогла держаться на ее уровне до конца»

Теги WTA Miami Open Анастасия Потапова Коко Гауфф Теннис

Анастасия Потапова прокомментировала победу над шестой ракеткой мира Коко Гауфф в третьем круге в Майами – 6:7(8), 7:5, 6:2. Во втором сете она отыгралась с 3:5.

«Не знаю, как мне это удалось. Думаю, я просто расслабилась и начала думать о своем теннисе, атаковать, а не думать о том, что она будет делать.

Условия тяжелые, играть непросто. Коко невероятно хорошо готова физически. Я очень удивлена, что смогла держаться на ее уровне до конца матча. Спасибо тренеру по физподготовке.

Очень рада, что впервые вышла в четвертый круг. Это действительно исполнение мечты».

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3 комментария

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AminO2
В Майами нет,
Еще пока,
Команды лучше "Спартака"!
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Вячеслав Речапов
Потапова очень агрессивно играет, но ей как и Самсоновой не хватает стабильности.
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ivan 07
Потапова сыграла блестяще. Я в этом матче увидел Симону Халеп в ее лучшие сезоны. Именно в ее стиле разводила по углам. При такой тактике то соперница ошибется , то получается удар на вылет. Сама не просто добегает до мяча , но при этом классно кладет мяч в корт. Темпераментом немножко даже Симону затемнила. Симона меньше камонила. Только со временем и Настя будет чуть поспокойней, если победы превратятся в привычку.
Превратятся ли ? А хотелось бы ....
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