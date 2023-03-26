Потапова, отыграв у Гауфф подачу на матч: «Коко невероятно хорошо готова физически. Я очень удивлена, что смогла держаться на ее уровне до конца»

прокомментировала победу над шестой ракеткой мира в третьем круге в Майами – 6:7(8), 7:5, 6:2. Во втором сете она отыгралась с 3:5.

«Не знаю, как мне это удалось. Думаю, я просто расслабилась и начала думать о своем теннисе, атаковать, а не думать о том, что она будет делать.

Условия тяжелые, играть непросто. Коко невероятно хорошо готова физически. Я очень удивлена, что смогла держаться на ее уровне до конца матча. Спасибо тренеру по физподготовке.

Очень рада, что впервые вышла в четвертый круг. Это действительно исполнение мечты».

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