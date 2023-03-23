Карлос Алькарас: «Во время восстановления после травмы много думал о Надале»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, чему его научила травма бедра.

«Пока я был травмирован, я многое понял. Когда пропускаешь такой крупный турнир, как Australian Open, начинаешь задумываться о своих ошибках. Травмы случаются с каждым, но проанализировав ситуацию с командой, я понял, что для меня важно все делать правильно и на корте, и за его пределами. А я не всегда это делал.

Речь про отдых, добавки, правильное питание и так далее. Некоторые вещи я делал неправильно. За время травмы я понял, что нужно вернуться к порядку, который у меня был раньше. И ни для кого не секрет, что правильная работа приводит к хорошим результатам.

Травма меня многому научила. Мне нужно было сохранять спокойствие, и это помогло мне повзрослеть за пределами корта. Это был непростой период, и я много работал с психологом. Она помогает мне как на корте, так и за его пределами. Второе в чем-то даже важнее.

Во время восстановления я много думал о Надале. Очень часто лучшие игроки возвращаются после длинного перерыва и выигрывают первый же турнир. Я хотел стать одним из таких игроков. Эти примеры успешных возвращений меня мотивировали – как то, что Рафа сделал на Australian Open-2022. Или то, как Джокович после перерывов выигрывал важные турниры. Это вдохновляет».

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2 комментария

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Korendos
Я думаю, что он был бы очень хорош в паре с Надалем и с другими игроками, которые имеют стиль игры, похожий на его.
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tRIFF
Думаю, этот текст ему написали)
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