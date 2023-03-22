Швентек снялась с турнира в Майами

Теги травмы Кубок Билли Джин Кинг WTA Miami Open Ига Швентек Юлия Грабер Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек снялась с турнира в Майами из-за травмы ребра. Ее место в сетке займет лаки-лузер Юлия Грабер.

«Это очень трудное решение, но я уверена, что здоровье превыше всего. Вы знаете, что в Дохе и после нее я боролась с сильной инфекцией. После этого мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привел к проблемам с ребрами.

К сожалению, я все еще испытываю дискомфорт и сильную боль. Мой врач подготовил план лечения, так что мне понадобится пауза, чтобы восстановиться», – написала полька в твиттере.

Также Швентек уточнила, что пропустит квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Казахстана, который пройдет 14-15 апреля.

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7 комментариев

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dimon 2.0
ждем радостные посты-вопли транса орина как оно сожалеет о травме швентек. (ну примерно как было после ухода барти). типерь путь к намбер 1 открыт.
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Вегетарианец_
Вот и славно.
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N.S.A.8.5
По стопам Осаки?
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sedric
Сразу с двух потенциальных матчей с Рыбакиной сбежала)
+2
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Tarkovski
Ответ Aryna Lapko
Аришку испугалась)
Как же) Её хозяйка - это Рыбка
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Великий Алонсо
Теперь первая сеяная 94 ракетка, там наверное Лью Клэр описается от счастья
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Aryna Lapko
Аришку испугалась)
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