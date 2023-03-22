Первая ракетка мира Ига Швентек снялась с турнира в Майами из-за травмы ребра. Ее место в сетке займет лаки-лузер Юлия Грабер.

«Это очень трудное решение, но я уверена, что здоровье превыше всего. Вы знаете, что в Дохе и после нее я боролась с сильной инфекцией. После этого мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привел к проблемам с ребрами.

К сожалению, я все еще испытываю дискомфорт и сильную боль. Мой врач подготовил план лечения, так что мне понадобится пауза, чтобы восстановиться», – написала полька в твиттере.

Также Швентек уточнила, что пропустит квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Казахстана, который пройдет 14-15 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе