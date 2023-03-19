Надаль сфотографировался с дочкой Содерлинга на юниорском турнире на Мальорке

Рафаэль Надаль сфотографировался с дочкой Робина Содерлинга Оливией на юниорском турнире в своей академии на Мальорке.

В 2009 году швед нанес Надалю первое в карьере поражение на «Ролан Гаррос». Оливия тогда еще не родилась – она появилась на свет 12 октября 2012-го.

Отметим, что Содерлинг до сих пор остается одним из двух игроков, побеждавших Надаля в Париже. В 2015-м и 2021-м испанец уступил Новаку Джоковичу.

Странно, но «Ролан Гаррос» не всегда берет Надаль. В 2009-м его выбил наглый швед, а титул взял плачущий Федерер

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