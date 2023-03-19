Надаль сфотографировался с дочкой Содерлинга на юниорском турнире на Мальорке

Теги Рафаэль Надаль Робин Содерлинг ATP Теннис

Рафаэль Надаль сфотографировался с дочкой Робина Содерлинга Оливией на юниорском турнире в своей академии на Мальорке.

В 2009 году швед нанес Надалю первое в карьере поражение на «Ролан Гаррос». Оливия тогда еще не родилась – она появилась на свет 12 октября 2012-го.

Отметим, что Содерлинг до сих пор остается одним из двух игроков, побеждавших Надаля в Париже. В 2015-м и 2021-м испанец уступил Новаку Джоковичу.

Странно, но «Ролан Гаррос» не всегда берет Надаль. В 2009-м его выбил наглый швед, а титул взял плачущий Федерер

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8 комментариев

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Mr@k
жаль что Содер недолго был в топе, на пике был хорош
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sonny91
Ответ Вегетарианец_
Красиво тогда Робин деклассировал Рафулю.)
травмированного рафу
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sonny91
Ответ Хозяин патриотов
Содерлинг легенда! Единственный, кому удалось обыграть здорового Надаля на РГ.
как раз тогда рафа был травмирован. пропустил весь травяной сезон и не поехал на уимблдон
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+1
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Хозяин патриотов
Содерлинг легенда! Единственный, кому удалось обыграть здорового Надаля на РГ.
+6
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+6
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bobodo12
ВАУ! Классная фотка!
Что происходит вообще?! Я по Надалю соскучилась...😲
А Содерлинг... легендарная личность...🥲
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-1
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Вегетарианец_
Красиво тогда Робин деклассировал Рафулю.)
+3
-6
-3
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TennisForever
Очень приятно смотреть на такое фото,возможно будущая чемпионка ☺️🌷
+5
-2
+3
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Maxximus
Милота ♥
+7
-2
+5
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