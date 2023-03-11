Алькарас может вернуться на первую строчку рейтинга по итогам Индиан-Уэллс

19-летний может снова стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Это произойдет, если он выиграет турнир.

Во всех остальных случаях лидером рейтинга останется .

Чтобы удержаться на первом месте перед грунтовым сезоном, испанцу еще нужно будет защитить титул на «Мастерсе» в Майами.

В Индиан-Уэллс он сегодня стартует матчем с .

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