Алькарас может вернуться на первую строчку рейтинга по итогам Индиан-Уэллс

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Карлос Алькарас Теннис

19-летний Карлос Алькарас может снова стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Это произойдет, если он выиграет турнир.

Во всех остальных случаях лидером рейтинга останется Новак Джокович.

Чтобы удержаться на первом месте перед грунтовым сезоном, испанцу еще нужно будет защитить титул на «Мастерсе» в Майами.

В Индиан-Уэллс он сегодня стартует матчем с Танаси Коккинакисом.

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3 комментария

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Sarah Jabber
Ответ Korendos
Я так давно ждал этот момент.
Джва года?
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Стэн Смит
Значит не вернётся.
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Korendos
Я так давно ждал этот момент.
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