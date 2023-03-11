Алькарас может вернуться на первую строчку рейтинга по итогам Индиан-Уэллс
19-летний Карлос Алькарас может снова стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Это произойдет, если он выиграет турнир.
Во всех остальных случаях лидером рейтинга останется Новак Джокович.
Чтобы удержаться на первом месте перед грунтовым сезоном, испанцу еще нужно будет защитить титул на «Мастерсе» в Майами.
В Индиан-Уэллс он сегодня стартует матчем с Танаси Коккинакисом.
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