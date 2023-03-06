Гарсия об эмоциях после поражения в финале Монтеррея: «Мозг сходит с ума. Каждый раз, когда выключаю свет и кладу голову на подушку, снова вижу матч»

Финалистка турнира в Монтеррее Каролин Гарсия поделилась эмоциями после поражения от Донны Векич – 6:4, 3:6, 7:5.

«Ужасно устала физически и морально, через шесть часов ехать в аэропорт, но я не могу и «боюсь» заснуть. Мозг сходит с ума. Каждый раз, когда выключаю свет и кладу голову на подушку, снова вижу матч: ту подачу, зацепившую линию на брейк-пойнте, или ту небольшую ошибку с форхенда, или то неправильное решение... 😵‍💫 Иногда теннис сводит с ума 🤷🏻‍♀️», – написала Гарсия в 00:40 по местному времени.

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