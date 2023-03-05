«У меня большое сердце в этом маленьком тельце». Де Минаур – после победы в Акапулько

Алекс де Минаур прокомментировал победу на турнире в Акапулько. Он выиграл крупнейший титул в карьере и теперь вернется в топ-20.

«По ходу карьеры я всего добивался поступательно. Я просто хочу и дальше выжимать из себя максимум. Знаю, что могу не показывать невероятный теннис каждый день, но при этом всегда борюсь до конца.

У меня большое сердце в этом маленьком тельце, и я люблю бороться. Я этим очень доволен».

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