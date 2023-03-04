Менеджер Потаповой о строительстве теннисных академий: «В Бельгии тебя на руках будут носить, а у нас смотрят как на бизнесмена, который хочет на детях заработать»

Теги ATP WTA Теннис

Менеджер Анастасии Потаповой рассказал, сколько можно зарабатывать на теннисных академиях в России. Александр Островский, которому принадлежат академии в Химках и Туле, дал интервью телеграм-каналу «Теннисология».

«В формате теннисных академий денег не заработать. Какой-то доход у тебя будет, но существует множество других областей, куда ты можешь инвестировать и получать куда большую доходность.

Если говорить не об операционной, а об инвестиционной самоокупаемости, то это занимает минимум 10-12 лет при хорошем сценарии. В реальности может быть и 15, и 20 лет. Поэтому говорить, что это чистый бизнес, на мой взгляд, нельзя. Люди, не испытывающие страсти к теннису, такой проект вряд ли будут делать. Нужно четко понимать, что если и заработаешь деньги, то очень нескоро. 

У нас еще очень большая специфика инвестиций в спорт. Во всем мире, если ты реализуешь такого рода проекты, тебя государство все время поддерживает: дает льготы, помогает во всех направлениях. Нам же, на протяжении 10-12 лет почти никто не помогал. Мы все делали исключительно за счет своего капитала.

Когда в Туле позитивно оценили наш проект, нам помогали с развитием и согласованием. Но никаких субсидий, например. Я не жалуюсь – это просто факт.

Для сравнения, если ты придешь, например, в Бельгии, и скажешь, что хочешь построить теннисную академию, вложить пять миллионов евро… Да тебя там на руках будут носить! У нас же на тебя смотрят как на бизнесмена, который хочет на детях деньги заработать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milan111
Сказочник, жалуется,что гос-во субсидию ему не дает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
Надаль, Муратоглу, Боллетьери косят бабос, а наши только ноют, как все плохо. Если не умеешь делать бизнес, то хоть в России, хоть в Африке будешь 15 лет окупаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Детские рассуждения. Налоги там никто не отменит. А они не маленькие
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий