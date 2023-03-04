Менеджер Потаповой о строительстве теннисных академий: «В Бельгии тебя на руках будут носить, а у нас смотрят как на бизнесмена, который хочет на детях заработать»

Менеджер Анастасии Потаповой рассказал, сколько можно зарабатывать на теннисных академиях в России. Александр Островский, которому принадлежат академии в Химках и Туле, дал интервью телеграм-каналу «Теннисология».

«В формате теннисных академий денег не заработать. Какой-то доход у тебя будет, но существует множество других областей, куда ты можешь инвестировать и получать куда большую доходность.

Если говорить не об операционной, а об инвестиционной самоокупаемости, то это занимает минимум 10-12 лет при хорошем сценарии. В реальности может быть и 15, и 20 лет. Поэтому говорить, что это чистый бизнес, на мой взгляд, нельзя. Люди, не испытывающие страсти к теннису, такой проект вряд ли будут делать. Нужно четко понимать, что если и заработаешь деньги, то очень нескоро.

У нас еще очень большая специфика инвестиций в спорт. Во всем мире, если ты реализуешь такого рода проекты, тебя государство все время поддерживает: дает льготы, помогает во всех направлениях. Нам же, на протяжении 10-12 лет почти никто не помогал. Мы все делали исключительно за счет своего капитала.

Когда в Туле позитивно оценили наш проект, нам помогали с развитием и согласованием. Но никаких субсидий, например. Я не жалуюсь – это просто факт.

Для сравнения, если ты придешь, например, в Бельгии, и скажешь, что хочешь построить теннисную академию, вложить пять миллионов евро… Да тебя там на руках будут носить! У нас же на тебя смотрят как на бизнесмена, который хочет на детях деньги заработать».

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