Де Минаур выиграл 3 из 4 матчей против топ-10 в этом сезоне. У Руне весь третий сет были судороги

Алекс де Минаур в полуфинале в Акапулько обыграл 10-ю ракетку мира – 3:6, 7:5, 6:2. Матч начался около полуночи по местному времени и продлился почти три часа.

Во втором сете Руне вызывал врача, а на старте третьего у него начались судороги. Он не мог в полную силу выполнять подачу и регулярно подавал с руки, а также испытывал проблемы в движении.

Де Минаур провел четвертый матч против топ-10 в этом сезоне и одержал третью победу. Единственное поражение ему нанес на .

Всего у него 10 побед в 41 матче с десяткой.

Австралиец вышел в 11-й финал в карьере и за седьмой титул сыграет с .

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