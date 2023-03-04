Джокович о том, что Надаль выпадет из топ-10: «Он провел там почти 20 лет – это что-то неслыханное. Снимаю шляпу»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что Рафаэль Надаль впервые с 2005-го выпадет из топ-10.

«Невероятная стабильность. Он ею славится. Я его максимально уважаю. Почти 20 лет провести в топ-10 – это что-то неслыханное. Это много говорит о качестве его тенниса, о стабильности, хорошей игре на всех покрытиях.

И у него были травмы, некоторые выводили его из игры иногда на полгода. Но он все равно оставался в топе.

Снимаю шляпу».

Надаль 18 лет без перерыва провел в топ-10 – это безумный рекорд. Но из-за травм он скоро оттуда выпадет 🥺

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Огромный респект Новаку ☺️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
Помимо травм, видимо теннис у них отходит на 2й план когда в семье появляется ребёнок.
Судя ао фото Надаля с малышом на АО, у него в жизни теперь новая миссия.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VaD
Достижение выдающееся само по себе, а с учётом всех травм, которые были у РАФЫ, это что-то неописуемое.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helga Kl
Кажется они будут тосковать друг без друга)
У них в последнее время по отношению друг к другу мелькает некая сентиментальность))
И Новак никогда не дает журналюгам опустить Рафу, признавая кого-то большим соперником. Всегда пресекает "Пока Рафа в туре - о чем вообще речь?"
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий