Джокович о том, что Надаль выпадет из топ-10: «Он провел там почти 20 лет – это что-то неслыханное. Снимаю шляпу»
Новак Джокович прокомментировал то, что Рафаэль Надаль впервые с 2005-го выпадет из топ-10.
«Невероятная стабильность. Он ею славится. Я его максимально уважаю. Почти 20 лет провести в топ-10 – это что-то неслыханное. Это много говорит о качестве его тенниса, о стабильности, хорошей игре на всех покрытиях.
И у него были травмы, некоторые выводили его из игры иногда на полгода. Но он все равно оставался в топе.
Снимаю шляпу».
Надаль 18 лет без перерыва провел в топ-10 – это безумный рекорд. Но из-за травм он скоро оттуда выпадет 🥺
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Судя ао фото Надаля с малышом на АО, у него в жизни теперь новая миссия.
У них в последнее время по отношению друг к другу мелькает некая сентиментальность))
И Новак никогда не дает журналюгам опустить Рафу, признавая кого-то большим соперником. Всегда пресекает "Пока Рафа в туре - о чем вообще речь?"