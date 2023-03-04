Джокович о том, что Надаль выпадет из топ-10: «Он провел там почти 20 лет – это что-то неслыханное. Снимаю шляпу»

прокомментировал то, что впервые с 2005-го выпадет из топ-10.

«Невероятная стабильность. Он ею славится. Я его максимально уважаю. Почти 20 лет провести в топ-10 – это что-то неслыханное. Это много говорит о качестве его тенниса, о стабильности, хорошей игре на всех покрытиях.

И у него были травмы, некоторые выводили его из игры иногда на полгода. Но он все равно оставался в топе.

Снимаю шляпу».

Надаль 18 лет без перерыва провел в топ-10 – это безумный рекорд. Но из-за травм он скоро оттуда выпадет 🥺

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