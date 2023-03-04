Джокович о том, кого он назовет образцами честной игры: «Хуркач и Димитров. Из предыдущих поколений – трудно сказать. Простите, никого не могу вспомнить»

рассказал, кого из теннисистов он считает образцами честной игры.

– Большую часть турнира мы видели, как вы аплодируете соперниками, когда они заслуживают похвалы. Хочется узнать, кто из игроков подбадривал вас по ходу карьеры на корте и за его пределами?

– Хороший вопрос. Вы про кого-то, кто аплодировал после хороших розыгрышей?

– Да.

– Или в целом?

– На корте и за его пределами.

– Многие игроки подают хороший пример, некоторые – не очень хороший. Я лучше поговорю о хороших примерах.

на корте всегда ведет себя очень уважительно и честно. Из нынешних соперников я бы выделил его.

тоже образец честной игры. Отличный парень. Мы всегда ладили. Конечно, он боец, но никогда не пересекает черту, не жульничает, ничего такого. Очень честный.

Я бы их выделил.

Из предыдущих поколений – трудно сказать. Простите. Никого не могу вспомнить. Но из нынешнего – эти двое.

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