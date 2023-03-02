Новак Джокович: «Приходят новые поколения. Но я не боюсь»

Первая ракетка мира 35-летний Новак Джококович прокомментировал то, что его соперники становятся моложе.

«Приходят новые поколения. Но я не боюсь», – сказал серб после победы во втором круге в Дубае.

На послематчевой пресс-конференции он прокомментировал то, что многие из величайших спортсменов в истории родились в 1980-е и добиваются успехов и на поздних этапах карьеры – например, сам Джокович, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Леброн Джеймс.

«Я не верю в совпадения. На все есть причины. Здорово, что упомянутые вами большие имена, родились в одно десятилетие.

Но я уверен, что некоторые рекорды, которые сейчас кажутся недостижимыми, когда-нибудь будут побиты – например, баскетбольные рекорды или теннисные. Буду очень удивлен, если этого не произойдет, потому что все здорово прибавляют.

Последователи могут учиться у тех, кто пришел до них. Уверен, что молодые теннисисты изучают карьеры , , мою – наш подход на корте и за его пределами, то, что сделало нас успешными. Я так делал.

Если ты хочешь быть лучшим в своем деле, то нужно учиться у тех, кто занимал это место».

Рекорды Новака Джоковича: что уже побил, что еще побьет, а что вряд ли успеет?

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