Рейтинг WTA. Самсонова стала 12-й, Крейчикова вернулась в топ-20, Контавейт выпала из топ-60

Чемпионка Дубая Барбора Крейчикова вернулась в топ-20.

Чемпионка Мериды Камила Джорджи вернулась в топ-50, финалистка поднялась на 41 строчку.

Людмила Самсонова и Анастасия Потапова обновили личные рекорды.

Анетт Контавейт, пропускающая турниры из-за травмы спины, выпала из топ-60.

WTA Singles Rankings

Положение на 27 февраля 2023

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