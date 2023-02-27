Рейтинг WTA. Самсонова стала 12-й, Крейчикова вернулась в топ-20, Контавейт выпала из топ-60

Теги рейтинги WTA Анетт Контавейт Камила Джорджи Ребекка Петерсон Барбора Крейчикова Анастасия Потапова Людмила Самсонова Теннис

Чемпионка Дубая Барбора Крейчикова вернулась в топ-20.

Чемпионка Мериды Камила Джорджи вернулась в топ-50, финалистка Ребекка Петерсон поднялась на 41 строчку.

Людмила Самсонова и Анастасия Потапова обновили личные рекорды.

Анетт Контавейт, пропускающая турниры из-за травмы спины, выпала из топ-60.

WTA Singles Rankings

Положение на 27 февраля 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10585
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 6100
3 (3) Джессика Пегула (США) 5495
4 (4) Онс Жабер (Тунис) 4921
5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 4835
6 (6) Коко Гауфф (США) 4251
7 (7) Мария Саккари (Греция) 3451
8 (8) Дарья Касаткина (Россия) 3375
9 (9) Белинда Бенчич (Швейцария) 3360
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 2935
11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) 2620
12 (13) Людмила Самсонова (Россия) 2301
16 (30) Барбора Крейчикова (Чехия) 2205
18 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2030
28 (29) Анастасия Потапова (Россия) 1429
46 (68) Камила Джорджи (Италия) 1144
51 (41) Слоун Стивенс (США) 1024
57 (75) Ана Богдан (Румыния) 957
61 (27) Анетт Контавейт (Эстония) 910
67 (56) Анна Калинская (Россия) 864
72 (71) Анна Блинкова (Россия) 851
75 (92) Кэтрин Макнелли (США) 803
77 (112) Каролина Мухова (Чехия) 791
87 (99) Виктория Томова (Болгария) 740
88 (89) Варвара Грачева (Россия) 729
94 (90) Диана Шнайдер (Россия) 699
95 (80) Мэдисон Бренгл (США) 696
97 (97) Камилла Рахимова (Россия) 673
99 (140) Ребекка Петерсон (Швеция) 659
100 (88) Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 644

 

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3 комментария

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Кагов
В посеве ТБШ 5 россиянок! Болеем за наших! Самсонова и Потапов на взлёте!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Латышов
Ответ kjma
Дальше Швентек предстоит уйму очков защищать похоже
Защищать очки за титулы подряд в Индиан-Уэллсе, Майами,Штутгарте,Риме и на Ролан Гаррос.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kjma
Дальше Швентек предстоит уйму очков защищать похоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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