Рейтинг WTA. Самсонова стала 12-й, Крейчикова вернулась в топ-20, Контавейт выпала из топ-60
Чемпионка Дубая Барбора Крейчикова вернулась в топ-20.
Чемпионка Мериды Камила Джорджи вернулась в топ-50, финалистка Ребекка Петерсон поднялась на 41 строчку.
Людмила Самсонова и Анастасия Потапова обновили личные рекорды.
Анетт Контавейт, пропускающая турниры из-за травмы спины, выпала из топ-60.
WTA Singles Rankings
Положение на 27 февраля 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10585
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|6100
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5495
|4 (4)
|Онс Жабер (Тунис)
|4921
|5 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4835
|6 (6)
|Коко Гауфф (США)
|4251
|7 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|3451
|8 (8)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3375
|9 (9)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3360
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|2935
|11 (11)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2620
|12 (13)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2301
|16 (30)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|2205
|18 (16)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2030
|28 (29)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1429
|46 (68)
|Камила Джорджи (Италия)
|1144
|51 (41)
|Слоун Стивенс (США)
|1024
|57 (75)
|Ана Богдан (Румыния)
|957
|61 (27)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|910
|67 (56)
|Анна Калинская (Россия)
|864
|72 (71)
|Анна Блинкова (Россия)
|851
|75 (92)
|Кэтрин Макнелли (США)
|803
|77 (112)
|Каролина Мухова (Чехия)
|791
|87 (99)
|Виктория Томова (Болгария)
|740
|88 (89)
|Варвара Грачева (Россия)
|729
|94 (90)
|Диана Шнайдер (Россия)
|699
|95 (80)
|Мэдисон Бренгл (США)
|696
|97 (97)
|Камилла Рахимова (Россия)
|673
|99 (140)
|Ребекка Петерсон (Швеция)
|659
|100 (88)
|Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
|644
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