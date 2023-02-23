Оже-Альяссим о фото Берреттини с новой девушкой: «Раз вы сказали, то теперь я, наверное, посмотрю»

прокомментировал то, что в Италии обсуждают фото с его новой девушкой Мелиссой Сатта.

«Я никаких фотографий не видел. Во время турниров я не захожу в соцсети. Но раз вы сказали, то теперь я, наверное, посмотрю (улыбается).

Вообще я считаю, что в нашем положении нужно быть готовым показывать то, что ты хочешь показать. Но в то же время я считаю неправильным показывать только хорошее, а когда что-то идет не так, все скрывать.

Я очень открыт. Мне нечего скрывать. У меня такой подход (улыбается)».

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