Оже-Альяссим о фото Берреттини с новой девушкой: «Раз вы сказали, то теперь я, наверное, посмотрю»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что в Италии обсуждают фото Маттео Берреттини с его новой девушкой Мелиссой Сатта.
«Я никаких фотографий не видел. Во время турниров я не захожу в соцсети. Но раз вы сказали, то теперь я, наверное, посмотрю (улыбается).
Вообще я считаю, что в нашем положении нужно быть готовым показывать то, что ты хочешь показать. Но в то же время я считаю неправильным показывать только хорошее, а когда что-то идет не так, все скрывать.
Я очень открыт. Мне нечего скрывать. У меня такой подход (улыбается)».
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- по законам западного жанра, сейчас кто-то должен подорваться и выложить - "Я алкоголик")
https://imgur.com/a/6Tl7mjh