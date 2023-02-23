Оже-Альяссим о фото Берреттини с новой девушкой: «Раз вы сказали, то теперь я, наверное, посмотрю»

Теги ATP Феликс Оже-Альяссим Маттео Берреттини Теннис

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что в Италии обсуждают фото Маттео Берреттини с его новой девушкой Мелиссой Сатта.

«Я никаких фотографий не видел. Во время турниров я не захожу в соцсети. Но раз вы сказали, то теперь я, наверное, посмотрю (улыбается).

Вообще я считаю, что в нашем положении нужно быть готовым показывать то, что ты хочешь показать. Но в то же время я считаю неправильным показывать только хорошее, а когда что-то идет не так, все скрывать.

Я очень открыт. Мне нечего скрывать. У меня такой подход (улыбается)».

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8 комментариев

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Valery24
Ответ Sincere
Девушке лет 40 на вид.
Ей вроде примерно столько и есть)
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VictorVallecano
Ответ Sincere
гиперссылка есть в тексте, на слове Фото)
Так это фото с мамой Берретини. А где с девушкой?
0
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Доминик
А как же Айла?
0
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Sincere
Ответ бэкхенд федерера
Слушайте, как можно делать новость о какой-то фотографии, не показывая саму фотографию?
гиперссылка есть в тексте, на слове Фото)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
Девушке лет 40 на вид.
+1
0
+1
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sashati
"когда что-то идет не так, все скрывать."
- по законам западного жанра, сейчас кто-то должен подорваться и выложить - "Я алкоголик")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
не знаю какое фото имел в виду журналист, но вот они на матче Интера
https://imgur.com/a/6Tl7mjh
+1
0
+1
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бэкхенд федерера
Слушайте, как можно делать новость о какой-то фотографии, не показывая саму фотографию?
+7
0
+7
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